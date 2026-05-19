New Yorgi Eesti Majas toimuv rahvusvaheline kunstimess Esther lõpetab senisel kujul tegevuse

New Yorgi Eesti Majas toimus kolmandat aastat järjest kunstimess Esther. Tänavu osales messil 22 galeriid üle maailma ning ajalooline Eesti Maja täitus kaasaegse kunstiga.

"Siin on üks läbiv joon ja vaim, mis ühendab kõiki neid galeriisid. Õhkkond on väga toetav ja koostööle suunatud, mitte konkurentsile keskendunud. Galeriid toetavad üksteist ning seda on näha isegi selles, kuidas teosed on eri galeriide vahel justkui läbipõimitult paigutatud," ütles kunstimessi külastaja Augusto Arbizo.

Esther on kunstiringkondades kiiresti tuntust kogunud ning saanud tähelepanu ka väljaannetes nagu The New York Times ja Wall Street Journal. Messi erilisuseks peetakse selle isiklikku õhkkonda. "Me lihtsalt ei ürita välja näha nagu ükski teine mees, et me teeme nagu oma rada ja paljud messid praeguseks näevad kõik ühesugused välja, et siuke white box context meile nagu nii palju huvi pakkunud," ütlesid kunstimessi korraldajad Olga Temnikova ja Margot Samel.

Mess annab ka Eesti galeristidele ja kunstnikele võimaluse New Yorgis rahvusvahelise publiku ette jõuda. Näiteks Londoni galerii Galerina, mille üks asutajatest on eestlane Niina Ulfsak, tõi kaasa Liina Siibi 1990. aastate lõpus valminud fotoseeria.

Nii külastajad kui ka galeristid ütlevad, et just Eesti Maja keskkond annab Estherile erilise atmosfääri. "See on väiksem kunstimess ja just seetõttu väga intiimne. Külastajatel on võimalus galeristidega päriselt suhelda, vestelda ning rääkida kunstnikest ja teostest, millega nad töötavad," sõnas Arbizo.

Kuigi tänavune mess osutus seni kõige edukamaks, kinnitavad korraldajad, et kolmas Esther jääb praegusel kujul viimaseks. "Selle aasta õppetund on see, et lõpetada on väga raske seepärast, et iga aastaga on ikkagi läinud palju paremini," kinnitasid korraldajad. Siiski jäävad nad salapäraseks ja ei välista, et Esther naaseb juba uuel aastal mõnes uues kohas või vormis.