New Yorgis toimuval kunstimessil esitletakse töid Eesti ja lähiregiooni kunstnikelt

12.–16. mail toimub New Yorgi Eesti Majas kolmandat aastat järjest kunstimess Esther, mida korraldavad New Yorgis ja Tallinnas tegutsevad galeristid Margot Samel ja Olga Temnikova. Messil osaleb 22 galeriid kümnest linnast üle maailma.

Eesti galeriidest osalevad messil Kogo galerii Tartust, Temnikova & Kasela galerii Tallinnast ning New Yorgis tegutseva eesti galeristi Margot Sameli endanimeline galerii. Lisaks paljudele New Yorgi galeriidele on osalejaid Portlandist, Montrealist, Shanghaist, Londonist, Ibizalt, Budapestist ja Riiast.

Liina Siibi esindab messil Londoni galerii Galerina, mille asutajad on eestlased Niina Ulfsak ja Mihail Lustin; Kogo galerii esitleb töid Eesti kunstnikult Kristina Õllek ja Läti kunstnikult Elīna Vītola; Temnikova & Kasela galerii osaleb messil Gruusia kunstniku Thea Gvetadze ning Eesti kunstnike Flo Kasearu ja Katja Novitskovaga. Lätist osaleb kohalike kunstnike Karlīna Mežecka ja Agate Tūnaga Riias tegutsev kaasaegse kunsti keskus Kim?.

Lisaks galeriide väljapanekutele ja kohaspetsiifilistele installatsioonidele Eesti Majas, toimuvad messi raames performance'id ja muud sündmused. Esther toimub paralleelselt suurte rahvusvaheliste kunstimessidega Frieze New York ja NADA.

Kolmandat korda toimuv Esther on praeguse seisuga viimane, kuid korraldajate sõnul on võimalik, et mess naaseb või leiab mõne teise vormi. Messi ühe algataja, Temnikova & Kasela galerii kaasasutaja ja juhi Olga Temnikova sõnul on Esther olnud vägagi edukas ettevõtmine.

"Pea kõik osalevad galeriid on teinud messil müügitehinguid, meil on olnud palju külastajaid – eelmisel aastal üle 2000 professionaali –, mess on saanud rohkelt kajastusi kunstiväljaannetes ja on pälvinud ka The New York Timesi ja Wall Street Journali tähelepanu. Ja mis kõige olulisem – Esther on saanud tohutult head tagasisidet galeriidelt, kunstnikelt ja külastajatelt, sest Eesti Maja on tõeliselt külalislahke ja eriline koht, kus kunsti kogeda ja see formaat on ka nii teistmoodi," rääkis Olga Temnikova.

"Kavandasime messi lühiajalise projektina, et uut formaati katsetada ja proovida just Eesti ja lähiregiooni galeriidele ja kunstnikele avada uksi USA turule. Ja neid uksi on ka tõesti õnnestunud avada: messilt on jõudnud Eesti kunstnike teoseid kogudesse üle maailma ja on tehtud mitmeid mõjukaid koostöökokkuleppeid," lausus Temnikova.