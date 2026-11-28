Vabariigi pillimehe võistluse eelvoorus võistles 23 muusikut, kelle hulgas oli seekord peaaegu võrdselt nii mehi kui naisi. Pillimehed tulid mõõtu võtma Harjumaalt, Läänemaalt, Lääne-Virumaalt, Põlvamaalt, Pärnumaalt, Tartumaalt, Valgamaalt ja Viljandimaalt.

Eelvoorust pääsesid žürii häältega finaali võitja Rasmus Kadaja, Regina Mänd, Kertu-Liis Õnnis ja Asso Int.

Võitja selgus finaalkontserdil žürii- ja rahvahääletuse tulemuste liitmisel. Žüriisse kuulusid Celia Roose, Cätlin Mägi, Marju Kõivupuu ning varasemad vabariigi pillimehed Juhan Uppin, Martin Arak, Kert Krüsban ja Toomas Valk.

Vabariigi Pillimehe tiitli võitjat ootavad hõbemärk, 2000 euro suurune Eesti Kultuurkapitali preemia, soolokontsert XXXIV Viljandi pärimusmuusika festivalil 2027. aasta suvel ning kontserdituur koos varasemate vabariigi pillimeestega 2028. aasta sügisel.

Varem on vabariigi pillimeheks valitud Juhan Uppin (2018), Martin Arak (2020), Kert Krüsban (2022) ja Toomas Valk (2024).