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Galerii: Pantokraator tähistas Alexela kontserdimajas toimunud esinemisega bändi 45. sünnipäeva

Muusika
Pantokraator tähistas Alexela kontserdimajas toimunud esinemisega bändi 45. sünnipäeva
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Muusika

Proge-rock'i ansambel Pantokraator tähistas 21. oktoobril Alexela kontserdimajas oma 45. juubelit. Praeguse koosseisu kõrval astusid lavale ka kunagised tuntud liikmed Lauri Saatpalu ja Jaan Sööt.

Kontserdi esimeses osas kõlasid lood bändi värskelt albumilt "William Shakespeare'i sonetid", millel on üle 400 aasta vanune luule saanud uue elu. Õhtu teises pooles sai kuulda läbilõiget Pantokraatori loomingust läbi aastate: teiste seas kõlasid "Metsavaht", "Tule tagasi helmemänd", "Sõjalaul", "Õhtu Valgas" ning lood ansambli eelmiselt albumilt "Déjà vu".

Lisaks Saatpalule ja Söödile astusid lavale varasemad liikmed Kaie Mikheim, Mait Karm ja Aivar Otsing. Pantokraatori praeguses koosseisus mängivad Taavi Peterson (laul), Elmar Liitmaa (kitarr), Henno Kelp (bass), Roland Puusepp (trummid) ja Erik Sakkov (klahvpillid).

Pantokraator annab veel ühe juubelikontserdi 22. oktoobri õhtul Tartus Vanemuise kontserdimajas.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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