Galerii: Kumu suures saalis avati Kristi Kongi isikunäitus "Kromaatiline triiv"

21. aprillil avati Kumu kunstimuuseumis suures saalis Ann Mirjam Vaikla kureeritud Kristi Kongi isikunäitus "Kromaatiline triiv".

"Kromaatiline triiv" on esimene Eesti naiskunstniku isikunäitus Kumu suures saalis. Kristi Kongi kinnitas "OP-is", et sel ajal, kui suurem osa näitust oli juba üles pandud, tekkis tal tunne, et oleks veel rohkem värvi vaja. "See mõte on mul pidevalt, ma ei tea, mis imelik mõte see on, aga ma vist elan pidevalt värvikeskkonnas, et seda pole piisavalt," tõdes ta.

"Värv on minu jaoks jutustaja, ma kindlasti kasutan igal ajal mingeid toone alati, roosa on siin kindlasti läbiv, aga see pole lihtsalt roosa, vaid seal on kindlad alatoonid," ütles ta ja lisas, et roosa on väga empaatiline ja toetav toon. "Värviteoreetiliselt ta toetab teisi toone väga hästi, aga mitte igasugune roosa, seal on vaja teatud astet."

Eesti Kunstimuuseumi direktori Sirje Helme sõnul on sellel näitusel mõnu käia. "Meie praktikas on see näitus väga eriline, me ei ole suurt võimsat personaalnäitust sellise arhitektuuriga varem teinud," kinnitas ta ja mainis, et ta on sellist näitust oodanud. "See on totaalne maaliruum, kuhu sa sisse astud, pole tähtsust, kuhu poole sa pöörad, sa leiad selle, mida sa oled otsinud, ükskõik, mida sa otsid."

Kumu kunstimuuseumi juht Kadi Polli ütles, et algusest peale on selle näituse mõte olnud, et Kumu suurt saali võiks kasutada tervikuna lõuendina. "Me tahtsime näitust, kus kunstikogemus algab kohe ruumi sisse astudes, mitte üksikut pilti vaadates, see oli algusest peale teada ja Kristile see ka sobis," selgitas ta ja lisas, et nüüd ei ole see näitus laienenud mitte ainult Kumu suure saali seintele, põrandatele ja akendele, vaid ka sisehoovi.

Näitusega kaasneb raamat, kus Kristi Kongi loomingut ja kunstipraktikat mõtestavad USA-s tegutsev Kolumbia päritolu kuraator Sara Garzón, kunstiajaloolane ja -kriitik Sirje Helme ning näituse kuraator ja raamatu koostaja Ann Mirjam Vaikla. 

Näitus "Kromaatiline triiv" on Kumu kunstimuuseumi suures saalis avatud 11. oktoobrini 2026. 

Nädal enne näituse avamist käis Kristi Kongil külas kultuurisaade "OP":

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "OP", intervjueeris Ave Häkli

