26. novembril esietendub Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi Mait Agu saalis kaasaegse tantsu lavastus "Amàta", millele loob originaalmuusika Maria Kõrvits. Koreograafide Amanda Tenderi ja Eva Lotta Kliimaski ühine autorilavastus uurib ise olemise ja ühtekuuluvuse vahelisi pingevälju.

Lavastus tõukub tundest, et maailmas, mis liigub kiiremini, kui jõuame seda tunnetada, igatseme üha enam hetki, mil kogeda tõelist inimlikku lähedust. Eraldatuse ja läheduse igatsuse vahele jäävas pingeväljas otsib "Amàta" vastuseid küsimustele, mida tähendab olla kellegagi päriselt ühenduses ning kas teise inimese tajumisest piisab läheduse tekkimiseks. Lavastus uurib inimestevahelise kontakti haprust ja võimalikkust, otsides vastuseid keha, liikumise ja ühise kohalolu kaudu.

Autorilavastus toob kokku professionaalsed kunstnikud Eestist, Hispaaniast ja Itaaliast. Lavastusele loob originaalmuusika Maria Kõrvits. Koos Tenderi ja Kliimaskiga on laval ka Maddi Tellechea.

"Amàta" autorid Amanda Tender ja Eva Lotta Kliimask on mõlemad Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi koreograafia õppekava vilistlased. "Amàta" on nende esimene ühine autorilavastus ning ühtlasi samm iseseisvate kunstiliste ideede rahvusvahelise koostööna elluviimise suunas.

"Oleme mõlemad oma kunstilist keelt arendanud ka välismaal ning nüüd tahame end proovile panna veelgi suurema väljakutsega: luua oma rahvusvaheline projekt," ütlesid lavastuse autorid.