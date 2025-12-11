Portreefilmide konkursil valiti välja neli uut projekti

Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Filmi Instituudi ja Eesti Kultuurkapitali portreefilmide konkursil valiti välja neli uut filmiprojekti, mis peaksid ekraanidele jõudma 2027. aasta sügisel.

Portreefilmide konkursile laekus tänavu 18 filmiprojekti, millest žürii valis välja neli. Toetuse pälvisid portreefilmid muusik Mart Avist, neuroteadlasest Jaan Arust, lavastaja Aare Toikkast ja helilooja Olev Muskast.

Konkursile esitatud projekte hindasid Filipp Kruusvall (Eesti Filmi Instituut), Tristan Priimägi (Eesti Kultuurkapital), Urmas Oru (Eesti Rahvusringhääling) ja Mirjam Jegorov (sõltumatu liige).

"Tänavuse konkursi valikust tõusis esile erakordne tegelaskujude mitmekesisus, kus värskus ja küpsus moodustasid loomuliku ja nauditava terviku," avas esitatud töid sõltumatu žüriiliige Mirjam Jegorov. Neli toetust saavat filmi toovad tema hinnangul esile portreekunsti mitmekesisuse, kus noorte voolavus ja küpsete karakterite tugevus teineteist toetavad.

Jegorovi sõnul paistsid filmid Mart Avist ja Jaan Arust silma oma vaba ja sujuva olekuga.

"Justkui liiguksid nad kerguses ja veevooluga kaasaskäivas rütmis. Nendes portreedes avaldus kerge elegants, spontaansus ja samas veel avastamist täis maailmataju. Nende kohalolu on puhas, värske ja lootusrikas – just selline, mis tõmbab vaataja pilgu ja tekitab soovi tegelaskuju kohta rohkem teada," märkis ta.

Olev Muska ja Aare Toikka filmid peegeldavad tema sõnutsi elukogemust.

"Teisel pool astuvad esile Olev Muska ja Aare Toikka, kellele aja kulg on andnud iseloomu, sügavust ja jutustamisjõudu. Nende nägudel ja hoiakutes peegelduvad kogemused, läbielatu ja elutarkus. See loob portreedesse kaalukuse ja autoriteedi, mis ei vaja liigseid sõnu – kohalolu ise räägib."

Žürii töös osalenud ETV ja ETV2 peatoimetaja Urmas Oru sõnul iseloomustavad valituks osutunud projektid paljuski praegust aega.

"Lisaks konkreetsetele inimestele ka seda aega, milles me elame, ja väljakutseid, millega me nii täna kui ka lähitulevikus rinda pistame. Olgu selleks eesti kultuuri eksport, tehisaru ja inimese suhe, kultuuripoliitika või erinevate üleilmsete eesti kogukondade hoidmine. Nendes lugudes on suur potentsiaal kõnetada kõiki inimesi."

Toetuse saanud projektid:

"Mart Avi – Avizonas" , režissöör Ivar Murd, produtsendid Ivar Murd ja Raul Saaremets, tootja Mägede Hääl OÜ

, režissöör Ivar Murd, produtsendid Ivar Murd ja Raul Saaremets, tootja Mägede Hääl OÜ "Päris Aru" , režissöör Madis Reimund, produtsent Oliver Lomp, tootja Sweep Scripted OÜ

, režissöör Madis Reimund, produtsent Oliver Lomp, tootja Sweep Scripted OÜ "VAT, Aare Toikka!" , režissöör Antti Häkli, produtsent Anneli Ahven, tootja Kopli Kinokompanii OÜ

, režissöör Antti Häkli, produtsent Anneli Ahven, tootja Kopli Kinokompanii OÜ "Olev Muska lugu – sõit põhja", režissöör Taavi Aavik, produtsent Aili Maarja, tootja Ajafilmid OÜ

Portreefilmide konkurssi korraldavad ja rahastavad Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Ühe filmi tootmiseks eraldatakse 42 000 eurot. Uute filmide eeldatav valmimisaeg on 2027. aasta sügis.