X!

Portreefilmide konkursil valiti välja neli uut projekti

Film
Portreefilmide konkursi valik: Aare Toikka, Mart Avi, Olev Muska ja Jaan Aru.
Portreefilmide konkursi valik: Aare Toikka, Mart Avi, Olev Muska ja Jaan Aru. Autor/allikas: ERR
Film

Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Filmi Instituudi ja Eesti Kultuurkapitali portreefilmide konkursil valiti välja neli uut filmiprojekti, mis peaksid ekraanidele jõudma 2027. aasta sügisel.

Portreefilmide konkursile laekus tänavu 18 filmiprojekti, millest žürii valis välja neli. Toetuse pälvisid portreefilmid muusik Mart Avist, neuroteadlasest Jaan Arust, lavastaja Aare Toikkast ja helilooja Olev Muskast.

Konkursile esitatud projekte hindasid Filipp Kruusvall (Eesti Filmi Instituut), Tristan Priimägi (Eesti Kultuurkapital), Urmas Oru (Eesti Rahvusringhääling) ja Mirjam Jegorov (sõltumatu liige).

"Tänavuse konkursi valikust tõusis esile erakordne tegelaskujude mitmekesisus, kus värskus ja küpsus moodustasid loomuliku ja nauditava terviku," avas esitatud töid sõltumatu žüriiliige Mirjam Jegorov. Neli toetust saavat filmi toovad tema hinnangul esile portreekunsti mitmekesisuse, kus noorte voolavus ja küpsete karakterite tugevus teineteist toetavad.

Jegorovi sõnul paistsid filmid Mart Avist ja Jaan Arust silma oma vaba ja sujuva olekuga.

"Justkui liiguksid nad kerguses ja veevooluga kaasaskäivas rütmis. Nendes portreedes avaldus kerge elegants, spontaansus ja samas veel avastamist täis maailmataju. Nende kohalolu on puhas, värske ja lootusrikas – just selline, mis tõmbab vaataja pilgu ja tekitab soovi tegelaskuju kohta rohkem teada," märkis ta.

Olev Muska ja Aare Toikka filmid peegeldavad tema sõnutsi elukogemust.

"Teisel pool astuvad esile Olev Muska ja Aare Toikka, kellele aja kulg on andnud iseloomu, sügavust ja jutustamisjõudu. Nende nägudel ja hoiakutes peegelduvad kogemused, läbielatu ja elutarkus. See loob portreedesse kaalukuse ja autoriteedi, mis ei vaja liigseid sõnu – kohalolu ise räägib."

Žürii töös osalenud ETV ja ETV2 peatoimetaja Urmas Oru sõnul iseloomustavad valituks osutunud projektid paljuski praegust aega.

"Lisaks konkreetsetele inimestele ka seda aega, milles me elame, ja väljakutseid, millega me nii täna kui ka lähitulevikus rinda pistame. Olgu selleks eesti kultuuri eksport, tehisaru ja inimese suhe, kultuuripoliitika või erinevate üleilmsete eesti kogukondade hoidmine. Nendes lugudes on suur potentsiaal kõnetada kõiki inimesi."

Toetuse saanud projektid:

  • "Mart Avi – Avizonas", režissöör Ivar Murd, produtsendid Ivar Murd ja Raul Saaremets, tootja Mägede Hääl OÜ
  • "Päris Aru", režissöör Madis Reimund, produtsent Oliver Lomp, tootja Sweep Scripted OÜ
  • "VAT, Aare Toikka!", režissöör Antti Häkli, produtsent Anneli Ahven, tootja Kopli Kinokompanii OÜ
  • "Olev Muska lugu – sõit põhja", režissöör Taavi Aavik, produtsent Aili Maarja, tootja Ajafilmid OÜ

Portreefilmide konkurssi korraldavad ja rahastavad Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Ühe filmi tootmiseks eraldatakse 42 000 eurot. Uute filmide eeldatav valmimisaeg on 2027. aasta sügis.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

Kontserdisari

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

17:14

Pildid: Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" esinesid Priit ja Marion Strandberg

15:33

Keelenupuvõistluse parimad tööd jõuavad ERR-i kultuuriportaali

15:17

Galerii: balletitantsija ja koreograaf Tiit Härm saadeti viimsele teele

14:42

Camera Erotica lõpetab sügishooaja Maja Ray Borga intiimse dokfilmiga

13:46

Arvustus. "Murdja": hotellituba kahele, üksildasel planeedil

13:27

Purga: kohalike omavalitsuste panus riigiteatritesse tuleks üle vaadata

11:49

Tiia Teder pälvis Poola riigilt Maria žaboo

11:19

Doktoritöö: Eesti filmitootjad kaasavad publikut alles lõppfaasis

10:51

Rakvere Teatris esietendub pingelisi peresuhteid lahkav "Sügissonaat"

10:35

"Plekktrummi" külaline on Juhan Ulfsak

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10.12

Märt Pius toob linnateatris lavale pastorit raputava usukriisi

10.12

Richard-Erik Järvi: Warneri liitumine Netflixiga on kinodele suur murekoht

08:00

Portreefilmide konkursil valiti välja neli uut projekti

15:17

Galerii: balletitantsija ja koreograaf Tiit Härm saadeti viimsele teele

11:49

Tiia Teder pälvis Poola riigilt Maria žaboo

09.12

Pille Varmann: paljud inimesed kannatavad pideva viha ja ärapanemise all

09.12

Kunstnike liit kuulutas välja kümme uut kunstnikupalgalist

10:35

"Plekktrummi" külaline on Juhan Ulfsak

29.10

Suri näitleja Ragne Veensalu

13:27

Purga: kohalike omavalitsuste panus riigiteatritesse tuleks üle vaadata

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo