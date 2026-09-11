Frankie Animal: oleme alles viimase aastaga laval päriselt heaks saanud

Marie Vaigla ja Joonas Kaarnamets ansamblist Frankie Animal rääkisid kultuurisaates "OP", et kuigi tegutsetud on juba ligi 15 aastat tunti pärast hiljutist kontserti, et laval on küpseks saadud alles viimase aasta jooksul.

Frankie Animal alustas tegevust 2012. aastal, varsti 15 aastat tagasi, mil osaleti ka Noortebändi konkursil. "Pool oma elust oleme teinud bändi," naeris Vaigla. "Me olime täitsa beebid siis. Mina olin vist 17-aastane, käisin keskkoolis. Need olid toredad ajad," lisas ta.

Kaarnamets ja Vaigla said omavahel kokku noorte muusikalaagris. "Veidi hiljem tutvusime ka Jan Soovikuga ja kuidagi otsustasime, et tahame teha koos bändi, mis kõlaks nagu Ewert and the Two Dragons," naeris Kaarnamets. "Me ei sõnastanud seda niimoodi, aga sel ajal kõik teadsid seda," tõdes ta.

"Sel ajal tahtsid kõik teha sellist bändi nagu Ewert and the Two Dragons," lisas Vaigla.

Kaarnametsa sõnul on bänd ja selle muusika vahepeal koos selle liikmetega täiskasvanulikumaks muutunud. "Seda on kuulda ka. Sõitsin hiljuti ühelt kontserdilt tagasi ja mõtlesin, et me oleme viimase aasta ajaga saanud päriselt heaks ka laivis. Seda on äge tunda. Võttis aega," naeris ta.

"Siit on ainult veel paremaks minna. Mina küll ei arva, et ma veel täiskasvanud olen," naeris Vaigla. "Kui ma suureks saan, siis ma tahan teha hästi head muusikat."

Aastate jooksul on pandud energiat ka muusikavideotesse. "Endiselt on olemas Instagram ja Tiktok ja muu ühismeedia, kuhu on vaja visuaalset toodet pakkuda," tõdes Vaigla. "Tänapäeval öeldakse selle kohta "sisu"," lisas Kaarnamets.

"Meil on tore bändikaaslane, kes on hästi agar ja tahab kõike ise teha, meie bassimees Jan Soovik. Viimane video oligi täitsa tema produtseeritud, tema monteeritud, tema abikaasa on meil meigikunstnik, valguskunstnik. Selline tore pere-tiim. Ja siis saab väga soodsalt hakkama," rääkis Vaigla muusikavideote kulukusest.

11. novembril ilmub bändi järgmine album. "Kui hakkasime neid lugusid kokku panema, siis vaatasime, et kõik on südamevalu lood. Kogu aeg on mingi jama, armastusega ei lähe hästi. Siis mõtlesin, et teeme sellise südameteplaadi, mille nimeks tulebki "Hearts". Kui juba siis juba. Vajutame gaasi põhja," selgitas Kaarnamets.

"Aga seal on ka helgust. On helgeid südameid, kurbi südameid, tervenevad südamed. Kõik oleme vahepeal natukene kurvad. See on okei. Ja kusjuures: "kui on sitt hingel, siis kirjuta hittsingel". Kuldsed sõnad," lisas Vaigla.