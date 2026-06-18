Muuseumiühing: muuseumitöötajate keskmine palk peab jõudma riigi keskmise palgani

Eesti Muuseumiühing viis 2026. aasta alguses läbi muuseumitöötajate palgauuringu, kust selgus, et kultuuritöötaja miinimumpalga tõus on oluline samm, kuid sellest üksi ei piisa, seejuures ei ole aga töötasu paljudel ametikohtadel nende ootustega kooskõlas.

Uuring kinnitab, et muuseumitöötajate palk jääb jätkuvalt maha nii töö sisulisest vastutusest, nõutavast kvalifikatsioonist kui ka valdkonna ühiskondlikust rollist. Kuigi 2026. aastal tõusis kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalk Kultuuriministeeriumi haldusalas 1720 euroni bruto, ei ole selline palgatase jõudunud kõigi muuseumitöötajateni ning ei lahenda valdkonna palgaprobleemi.

"Muuseumitöötaja on kõrge kvalifikatsiooniga teadmus- ja kultuuritöötaja. Ta vastutab Eesti kultuuripärandi säilimise, uurimise, mõtestamise ja inimesteni viimise eest. Sellise töö väärtus peab kajastuma ka palgas," ütles Eesti Muuseumiühingu tegevjuht Anu Viltrop.

Eesti Muuseumiühingu hinnangul on palgaküsimus üks muuseumivaldkonna kestlikkuse võtmeküsimusi. Muuseumidelt oodatakse üha enam: haridusprogramme, kogukonnatööd, teaduspõhist tõlgendust, digilahendusi, ligipääsetavust, rahvusvahelist koostööd ja avalikus arutelus kaasa rääkimist. Samal ajal ei ole töötasu paljudel ametikohtadel nende ootustega kooskõlas.

"Muuseumid on Eestis nähtavad, usaldusväärsed ja külastajate poolt armastatud. Meil on tugev muuseumivõrk ja professionaalsed töötajad, tänu kellele saavad muuseumid pakkuda kvaliteetset haridustegevust, säilitada pärandit ja võita rahvusvahelist tähelepanu. Aga seda ei saa lõputult teha inimeste missioonitunde arvelt," rõhutas Eesti Muuseumiühingu juhatuse esimees Merily Marienhagen.

Eesti Muuseumiühing juhib tähelepanu, et kultuuritöötaja miinimumpalga tõus on oluline samm, kuid sellest üksi ei piisa. Palgatõus peab olema järjepidev ning jõudma muuseumitöötajateni muuseumi omandivormist sõltumata.

Muuseumiühingu möödunud aastal läbi viidud palga- ja tööõnneuuring näitas, et palgaprobleem mõjutab otseselt ka töörahulolu, motivatsiooni ja valdkonnas püsimist. Töötajaid hoiavad muuseumides missioonitunne, sisuline huvi ja pühendumus, kuid rahaline ebakindlus, piiratud karjääriperspektiiv ja kasvav töökoormus tekitavad üha suuremat survet.

Eesti Muuseumiühingu hinnangul peab kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalk tõusma vähemalt 90 protsendini riigi keskmisest palgast ning muuseumitöötajate keskmine palk peab jõudma riigi keskmise palgani. Samuti peab palgapoliitika arvestama muuseumide erinevaid omandivorme, piirkondlikke erinevusi ja muuseumitöö tegelikku keerukust.

"Muuseumitöö vastutus on ajas kasvanud, kuid palk ei ole sellega sammu pidanud. Kui tahame, et muuseumid pakuksid atraktiivset sisu, kõnetaksid eri sihtrühmi ja oleksid ühiskonnas nähtavad, peame hoidma ka inimesi, kes seda tööd iga päev teevad," ütles Viltrop.