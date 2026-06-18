X!

Muuseumiühing: muuseumitöötajate keskmine palk peab jõudma riigi keskmise palgani

Muuseumid
Juhan Liivi muuseumis avati uus püsinäitus
Juhan Liivi muuseumis avati uus püsinäitus Autor/allikas: Maria Kilk
Muuseumid

Eesti Muuseumiühing viis 2026. aasta alguses läbi muuseumitöötajate palgauuringu, kust selgus, et kultuuritöötaja miinimumpalga tõus on oluline samm, kuid sellest üksi ei piisa, seejuures ei ole aga töötasu paljudel ametikohtadel nende ootustega kooskõlas.

Uuring kinnitab, et muuseumitöötajate palk jääb jätkuvalt maha nii töö sisulisest vastutusest, nõutavast kvalifikatsioonist kui ka valdkonna ühiskondlikust rollist. Kuigi 2026. aastal tõusis kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalk Kultuuriministeeriumi haldusalas 1720 euroni bruto, ei ole selline palgatase jõudunud kõigi muuseumitöötajateni ning ei lahenda valdkonna palgaprobleemi.

"Muuseumitöötaja on kõrge kvalifikatsiooniga teadmus- ja kultuuritöötaja. Ta vastutab Eesti kultuuripärandi säilimise, uurimise, mõtestamise ja inimesteni viimise eest. Sellise töö väärtus peab kajastuma ka palgas," ütles Eesti Muuseumiühingu tegevjuht Anu Viltrop.

Eesti Muuseumiühingu hinnangul on palgaküsimus üks muuseumivaldkonna kestlikkuse võtmeküsimusi. Muuseumidelt oodatakse üha enam: haridusprogramme, kogukonnatööd, teaduspõhist tõlgendust, digilahendusi, ligipääsetavust, rahvusvahelist koostööd ja avalikus arutelus kaasa rääkimist. Samal ajal ei ole töötasu paljudel ametikohtadel nende ootustega kooskõlas.

"Muuseumid on Eestis nähtavad, usaldusväärsed ja külastajate poolt armastatud. Meil on tugev muuseumivõrk ja professionaalsed töötajad, tänu kellele saavad muuseumid pakkuda kvaliteetset haridustegevust, säilitada pärandit ja võita rahvusvahelist tähelepanu. Aga seda ei saa lõputult teha inimeste missioonitunde arvelt," rõhutas Eesti Muuseumiühingu juhatuse esimees Merily Marienhagen.

Eesti Muuseumiühing juhib tähelepanu, et kultuuritöötaja miinimumpalga tõus on oluline samm, kuid sellest üksi ei piisa. Palgatõus peab olema järjepidev ning jõudma muuseumitöötajateni muuseumi omandivormist sõltumata.

Muuseumiühingu möödunud aastal läbi viidud palga- ja tööõnneuuring näitas, et palgaprobleem mõjutab otseselt ka töörahulolu, motivatsiooni ja valdkonnas püsimist. Töötajaid hoiavad muuseumides missioonitunne, sisuline huvi ja pühendumus, kuid rahaline ebakindlus, piiratud karjääriperspektiiv ja kasvav töökoormus tekitavad üha suuremat survet.

Eesti Muuseumiühingu hinnangul peab kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalk tõusma vähemalt 90 protsendini riigi keskmisest palgast ning muuseumitöötajate keskmine palk peab jõudma riigi keskmise palgani. Samuti peab palgapoliitika arvestama muuseumide erinevaid omandivorme, piirkondlikke erinevusi ja muuseumitöö tegelikku keerukust.

"Muuseumitöö vastutus on ajas kasvanud, kuid palk ei ole sellega sammu pidanud. Kui tahame, et muuseumid pakuksid atraktiivset sisu, kõnetaksid eri sihtrühmi ja oleksid ühiskonnas nähtavad, peame hoidma ka inimesi, kes seda tööd iga päev teevad," ütles Viltrop. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:51

Kultuuriministeerium tõstab kultuuristipendiumi suuruse 2300 eurolt 10 000 euroni

14:28

Richard-Erik Järvi: "Lelulugu 5" on film, mida see frantsiis vajas

14:11

Loomingu Raamatukogus ilmus Lilli Luugi lühiproosakogu "Lühike sõjaajalugu"

14:04

Heliloojate liidu juhina jätkab Märt-Matis Lill

13:55

Veiko Belials avaldas uue jutukogu "Kogu maailma aru"

12:04

Keelesäuts. Hea nimi sobib mitmele lapsele

11:57

Eestis, Soomes ja Saksamaal toimub residentuuriprogramm Ukraina fotokunstnikele

10:54

Galerii: EMTA suures saalis esitleti uut Steinway kontsertklaverit

10:50

Muuseumiühing: muuseumitöötajate keskmine palk peab jõudma riigi keskmise palgani

10:37

Esimese treileri saanud "Shrek 5" jõuab kinodesse järgmise aasta juunis

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

17.06

Kunstnike liit võtab pettuse käigus kaotatud summa korvamiseks kuni 700 000 eurot laenu

17.06

Maria Faust: mida tugevam sa oled, seda vähem sind armastatakse

17.06

Ringkäik läbi EKA lõputööde näituse. Noored loojad on teinud midagi ilusat ja elusat

12.06

Suri näitleja Janek Sarapson

16.06

Arvustus. Kings of Leon kui nullindate nostalgiabändide esimene laine

15.06

Martin Hook: kirjutamine oli soolevähi ravi ajal kui teraapia

17.06

Guido Kangur valiti Eesti Näitlejate Liidu auliikmeks

10:54

Galerii: EMTA suures saalis esitleti uut Steinway kontsertklaverit

17.06

Galerii: Tallinnas esines Black Eyed Peas

17.06

Rahvusballeti koreograafide õhtu toob lavale tantsijate värske loomingu

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo