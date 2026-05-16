Ligi 200 muuseumit üle Eesti avavad oma uksed Muuseumiööks

Eesti Muuseumraudtee Lavassaares Pärnumaal.
Laupäeval avavad Eesti Muuseumiühingu eestvedamisel kümned ja kümned muuseumid ja mäluasutused üle Eesti oma uksed ja jätavad need avatuks hiliste öötundideni, et tervitada külalisi selleaastasel Muuseumiööl.

Tänavu on teemaks "Öös on hääli". Lisaks on käima pandud seitse bussiringi, millega saab eri Eesti paikades muuseumide vahel lihtsamalt liikuda.

"Muuseumiöö tuletab igal aastal meelde, et muuseumid ei ole vaid kogude hoidjad ja säilitajad, vaid ka paigad, kus saavad kõlada väga erinevad lood, kogemused ja vaatenurgad. Tänavune teema "Öös on hääli" kutsub küsima, kelle hääled on ühiskonnas kuuldavad ja kelle omad kipuvad jääma tagaplaanile," ütles Eesti Muuseumiühingu tegevjuht Anu Viltrop.

"Muuseumidel on oluline roll selles, et kultuuri kogemine oleks võimalikult paljudele kättesaadav," lisas ta.

Muuseumiöö projektijuht Hannele Känd rõõmustas, et programmi on jõudnud 198 erinevat muuseumit ja kultuuriasutust. "Hea meel on näha, et muuseumide jaks ei ole raugenud ning soov sel erilisel õhtul uksi avada püsib. Muuseumiöö ühendab nii pisikesi erakogusid kui suuri mäluasutusi, kel kõigil on sel õhtul ühine keel ja meel. Kihnust Narvani, Valgast Hiiumaani – Muuseumiöö leiab tõesti pea igaüks laupäeval üles," lausus Känd.

Sel aastal on Muuseumiöö üks olulisemaid fookusi bussiringid, mis viivad külastajad linnadest välja ja muuseumidest muuseumisse. Seitse ekskursiooni või bussiringi toimuvad Harjumaal, Pärnumaal, Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal ja Viljandimaal. Need marsruudid avavad uusi võimalusi avastada väiksemaid ja kogukondlikke muuseume, kuhu muidu võib olla keeruline jõuda.

Muuseumiöö on pika ajalooga sündmus, mis toimub kord aastas, laupäevasel maiõhtul, kui muuseumid ja teised mäluasutused avavad oma uksed tavapärasest hilisemal ajal, sümboolse üheeurose hinnaga, et tähistada üle-euroopalist muuseumiööd. Eesti Muuseumiühing korraldab muuseumiööd alates 2009. aastast. See oli ka esimene kord, mil muuseumiööd viidi läbi üle-eestiliselt. Muuseumiühing korraldab muuseumiööd juba 17. korda.

Muuseumiöö puhul andis Vikerraadios Anu Välbale intervjuu Krista Roolaid, kes on läbi käinud kõik Eesti muuseumid, mida muuseumikaardiga saab külastada.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

