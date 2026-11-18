Grönholmi ja Kaselaane "Etüüd" on ruumiline mõtteharjutus, kus võimu, staatuse ja kollektiivse mälu struktuurid muutuvad teatraalseks vaatemänguks. Näitusesaali lavastuslikus keskkonnas asetuvad traditsioonilised suursugususe ja ülemvõimu sümbolid nihkesse ning kaotavad oma argise tähenduse. "Etüüd" ei fikseeri kunstnike sõnul aega ega sündmusi, vaid väljendub seisundina, kus lagunemise eelaimdus kohtub masinavärgi inertse ja vääramatu kohaloluga.

Andra Rahe näitus avab ukse maailma, kus kohtuvad siirad hetked ja vaikne argipäev. Ühe Viljandi päevakeskuse näitel avaneb fotolugu, mis kutsub märkama, mõistma ning lähedale astuma. Erihoolekanne ja selle teenuseid kasutavad inimesed jäävad avalikus ruumis sageli märkamatuks. Psüühilise erivajadusega inimesi nähakse tihti eelkõige läbi diagnooside ja hoolekandesüsteemide prisma.

Regina-Mareta Soonseina isikunäitus "Aquamorphosis" mõtestab inimese suhet ainega, mille osa ta ise on, kuid mida ta püüab samal ajal kontrollida. Meie kehad koosnevad suuresti veest, nagu ka kõik muu elav, mis sünnib, kasvab, muundub ja laguneb. Vesi liigub läbi kehade ja maastike, ühest vormist teise, kandes endas elu pidevat ringlust. Selles voolus ei ole inimene erand, vaid üks paljudest ajutistest vormidest.

Näitused jäävad avatuks 13. detsembrini.