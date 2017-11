Eestlannade näitust näeb New Yorgi galeriis

17. novembril avatakse Maria Metsalu ja Merike Estna näitus “Soft Scrub, Hard Body, Liquid Presence” New Yorgi galeriis Art in General. Näituse kuraator on KKEKi juhataja Maria Arusoo. Näitus jääb avatuks 13. jaanuarini 2018.

Pealkirja “Soft Scrub, Hard Body, Liquid Presence” all käsitlevad kunstnikud oma teostes kaasaja inimese zombistunud olekut pidevalt kiirenevas, digimaailmast küllastunud ja ebakindlas ühiskonnas. Tekkinud on nõiaring paljude sissejuurdunud tavade, käitumis- ja hierahiamustritega, mis on visad kaduma ja millele lisandub veel uusi pingeid ja paineid. Naiskogemusest lähtudes küsitakse, kas stress, virtuaalse maailma ületarbimine, ebastabiilsed töötingimused, hirmutav tulevik ja pidev üksildus on muutnud inimloomust ning kas nõiad, kes ühiskonna ootustele ei vasta, põletatakse ikka veel tuleriidal?

Maria Metsalu (s 1990) teos toob fookusesse milleniumipõlvkonna seksuaalsuse ja keha politiseerituse. Metsalu käsitleb praeguse aja probleeme oma keha kaudu, esitledes seda helendavalt elutuna nagu nutiseadme ekraani. Metsalu on Eesti performance-kunstnik, kes lõpetas 2016. aastal Amsterdami tantsukooli SNDO ning kuulub rahvusvahelisse performance-rühmitusse Young Boy Dancing Group. Tema soololovastus “Mademoiselle X” esietendus oktoobris 2017 Kanuti Gildi SAALis.

Merike Estna (s 1980) mõtestab oma teostes kaasaja sotsiaalseid probleeme, tuues fookusesse inimeksistentsi nostalgia ja romantika, mis hajuvad, muutuvad ja libisevad käest. Estna tõstatab oma teostes küsimuse traditsiooniliselt naistele omistatud töödest ja kutsub oma performatiivsetes maalides vaatajaid kunstiteostes osalema. Estna on õppinud maali Eesti Kunstiakadeemias, Goldsmith’s College’s Londonis. Hetkel näeb tema isikunäitust Kunstraumis Londonis, Eesti vaataja mäletab Estnat suurelt isikunäituselt “Merike Estna ja mina kui maal” (2014) Kumu kunstimuuseumis.

Näitus on osa Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Art in Generali galerii koostööprogrammist. Koostööprojekti raames oli 2016. aastal ARSi projektiruumis kahe USA kunstniku, David Kennedy Culteri ja Huntae Teejay Hwangi näitused. 9. detsembril on kinos Artis oodata New Yorgi kunstnike videoprogrammi.