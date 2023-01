Leedus tuleb esiettekandele Balti muusikute koostöös sündinud "Balti missa"

12. jaanuaril, Leedu vabaduse kaitsjate päeva eelõhtul, toimub Vilniuse Jaani kirikus muusikasündmus "In memoriam", kus Balti riikide heliloojate ja professionaalsete kooride koostöös tuleb Artūras Dambrauskase juhatusel maailmaesiettekandele "Balti missa".

Esmakordselt on kolme Balti riigi heliloojad – Ülo Krigul Eestist, Rihards Dubra Lätist ja Donatas Zakaras Leedust – kirjutanud ühise muusikateose, mis on pühendatud Balti riikide iseseisvusele, meenutades veriseid sündmusi Leedus 13. jaanuaril 1991. aastal, ning toetades Ukraina iseseisvust sõjas Vene sissetungi vastu. Teose kannavad ette koorid Vilnius ja Latvija ning Eesti Filharmoonia Kammerkoor.

Artūras Dambrauskase sõnul on "Balti missa" Leedu, Läti ja Eesti esinduskooride pikaajalise koostöö tulemus. "Kokku said taas nii-öelda kolm Balti õde, et esitleda ainulaadset projekti, mis meenutab meie ühist ajalugu," märkis dirigent.

Ta sõnas, et "Balti missaga" ei peeta meeles vaid lahkunuid, vaid sisendatakse lootust ja usku, et inimesed kogu maailmas suudavad ühiselt võita kurjad jõud, just nii, nagu Balti riigid seda mõnikümmend aastat tagasi tegid. "Väljendame "Balti missaga" oma toetust ja tunnustust ukrainlastele, kes võitlevad oma iseseisvuse ja püsimajäämise eest," ütles Dambrauskas.

Viieosaline missa on sümbioos kolme helilooja mõtetest, tõekspidamistest ja helikeelest. Kyrie ja Requiem aeternam osad kirjutanud Ülo Krigul kommenteeris tööprotsessi, öeldes, et vahel on pea võimatu leida sõnu väljendamaks tundeid ja tundmusi meeleheitest, täielikust õudusest ja segadusest.

"Siis on meil võimalik pöörduda sõnadega, mis on meid igasugustest aegadest läbi juhatanud," selgitas helilooja. "Pöördume sõnade poole, mis aitavad väljendada sõnastamatut, ja mis on antud meile, et keskenduda, vastu pidada ja palvetada."

Rihards Dubra kirjutas missa osad Sanctus et Benedictus ja Agnus Dei. Tema sõnul on muusika peamine eesmärk mõjutada emotsioone. Leedu helilooja Donatas Zakaras soovis aga kirjutada muusikat, mis oleks lauljatel mugav esitada ning sobiks hästi kiriku akustikasse.

Balti riikide professionaalsete kooride Vilniuse, Latvija ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori koostöö sai alguse mõned aastad tagasi Vilniuse koori ja selle peadirigendi Artūras Dambrauskase initsiatiivil. Koostöö eesmärgiks on tutvuda Baltimaade rikkaliku muusikapärandiga, võtta osa eri riikide kultuurielust ning tutvustada esinduskooride tegevust.