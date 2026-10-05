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Rahvusvahelise koorimuusika föderatsiooni asepresidendiks valiti Kaie Tanner

Muusika
Eesti kooriühingu tegevjuht Kaie Tanner
Eesti kooriühingu tegevjuht Kaie Tanner Autor/allikas: Kultuuriministeerium
Muusika

Alates oktoobrist alustas tööd rahvusvahelise koorimuusika föderatsiooni (IFCM) uus juhatus, kuhu esimese eestlasest asepresidendina valiti Eesti Kooriühingu tegevjuht Kaie Tanner. Tema vastutusalaks on partnerlussuhted ja finantsid.

 Kokku on organisatsioonil viis asepresidenti – lisaks Eestile veel Venezuelast, Canadast, Saksamaalt ja Jaapanist. IFCM presidendiks valiti Türgi Riikliku Segakoori kunstiline juhtBurak Onur Erdem ja juhatusse kuulub kokku 15 liiget üle maailma.

1982. aastal asutatud IFCM koondab kooriorganisatsioone, koore ja üksikliikmeid üle maailma ning tegeleb piirideüleselt kogu koorimuusikavaldkonnag: haridus, nähtavus, huvikaitse, kogemuste jagamine, võrgustumissündmused jne. Üks IFCMi suurimaid sündmusi on kolmeaastase intervalliga toimuv Maailma Koorimuusika Sümpoosion, mis viimati toimus käesoleva aasta augustis Hiinas Macaus.

Kaie Tanner lõpetas Eesti Muusikaakadeemia 2000. aastal koorijuhtimise erialal, on end täiendanud EELK Kirikumuusikakoolis ning kursustel Austrias ja Soomes. Praegu töötab Eesti Kooriühingus tegevjuhina, on rahvusvahelise koorifestivalide liidu Choral Festival Network president ning Raadio Laste Laulustuudio kooride dirigent.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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