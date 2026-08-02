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Eesti koorid võidutsesid Itaalia koorifestivalil

Muusika
Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoor Itaalias
Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoor Itaalias Autor/allikas: Eesti Raadio Laste Laulustuudio
Muusika

Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoor võitis Itaalias Firenze rahvusvahelisel koorifestivalil oma konkursikategoorias esikoha, pälvides ühtlasi kulddiplomi ja žürii eripreemia parima koreograafia eest. Samuti pälvis esikoha Tartu Noortekoor.

28.–31. juulini Itaalias toimunud Firenze rahvusvaheline koori- ja orkestrifestival on üks Itaalia tuntumaid koorisündmusi, mida korraldab Ensemble San Felice.

Tänavu osales festivalil 11 koori, orkestrit ja ansamblit seitsmest riigist. Žürii hindas nii vokaalset meisterlikkust, repertuaari valikut kui ka kunstilist terviklikkust.

Festival kujunes eriti edukaks Eestile. Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoor saavutas konkursilnoortekooride seas esikoha, pälvis kulddiplomi ning lisaks andis rahvusvaheline žürii kollektiivile eripreemia parima koreograafia eest. Noortekooride kategoorias sai esikoha ka Tartu Noortekoor, seega jagavad kaks Eesti koori oma kategoorias võidukohta.

Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoori dirigendid on Kadri Hunt ja Kaie Tanner, Tartu Noortekoori dirigent on Markus Leppoja.

Firenze koorifestivali eesmärk on edendada rahvusvahelist kultuurivahetust, tutvustada eri maade koorimuusikat ning pakkuda kollektiividele võimalust esineda Firenze ajaloolistes kontserdipaikades. Lisaks konkursile kuuluvad programmi meistriklassid, sõpruskontserdid ja ühised muusikaõhtud.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

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