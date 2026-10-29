Edith Karlson avab Dublinis isikunäituse

Eestit 2024. aastal 60. Veneetsia biennaalil esindanud Karlson võtab näitusel "Well, well, well" ette kaevu kujundi: põhjatu lugude, uskumuste ja tähenduste allika. Tema lähtepunktiks on müstiline kaev, mis asub kunstikeskuse põranda all ajaloolises Dublinis.

The Douglas Hyde Gallery of Contemporary Art on 1978. aastast tegutsev kunstikeskus, mis asub Dublini kesklinnas Trinity College'i kompleksis. Douglas Hyde on oma ajaloos töötanud oluliste iiri kunstnikega ja 2026. aastal on keskus 61. Veneetsia biennaali Iiri paviljoni peakorraldaja ja kuraator.

Näituse kuraator on The Douglas Hyde Gallery juht dr Georgina Jackson.

Näitus reisib edasi Londonisse, kus "Well, well, well" avatakse Southwark Park Galleries' 2027. aasta aprillis.

Edith Karlson on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri eriala. Aastatel 2018–2020 ja 2022–2024 oli ta kunstnikupalga saaja. 2021. aastal autasustati teda Eesti Kultuurkapitali peapreemiaga ja 2025. aastal riikliku kultuuripreemiaga.