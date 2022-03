Vene Teater avaldas solidaarsust Vene agressiooni hukkamõistjatega

Eesti Vene Teater märgib neljapäeval tehtud avalduses, et on solidaarne teiste kultuuritegelastega üle maailma, kes mõistavad hukka Venemaa agressiooni Ukrainas.

"Eesti Vene Teatri töötajad jälgivad Ukraina sündmusi valu ja kaastundega. Oleme solidaarsed kultuuritegelastega enamikus maailma riikides ja meie kolleegidega Eestis, kes nõuavad sõja lõpetamist," seisab avalduses.

Teatri direktor Svetlana Jantšek ja kunstiline juht Filipp Loss kirjutavad avalduses, et teater toetab vene kunsti-, kultuuri-, teadus-, kirjandus-, ajakirjandus-, televisiooni- ja raadioringhäälingutegelaste seisukohti, samuti miljoneid inimesi Venemaal, kes on kirjutanud alla sõjavastastele üleskutsetele.

"Meie eriline toetus ja kaastunne on suunatud kultuuritegelastele Ukrainas, kus meie teater on mitmeid kordi esinenud ja kus paljudel meist on pereliikmeid ja lähedasi, kursusekaaslasi ja sõpru," märgivad nad.

"Me peame lubamatuks igasugust tegevust, mis õhutab rahvustevahelist vaenu ja vihkamist. Me näeme juba praegu selle vaenulikkuse traagilisi tagajärgi Kiievis, Harkovis, Hersonis, Sumõs ja väga paljudes kohtades mujal Ukrainas. Me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et lõpetada see verine konflikt."

Jantšek ja Loss märgivad, et on sügavalt sümboolse tähendusega, et tänavune Eesti teatri auhindade gala, mis toimub rahvusvahelisel teatripäeval, 27. märtsil, sattus olema Vene Teatri võõrustada.

"Kõigi Eestis elavate rahvaste üksmeel on neil päevil ülima tähtsusega. Teatriinimesed, olenemata sellest, millises keeles nad töötavad, saavad oma ühtsust näidata, kogunedes Vene Teatrisse. See on märk meie solidaarsusest võitluses rahu ja vabaduse eest ning vihkamise ja agressiooni vastu."