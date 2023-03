Eesti keeles ilmus Nelson Goodmani "Kunsti keeled"

Kirjastus EKSA andis "Avatud Eesti raamatu" sarjas välja Nelson Goodmani (1906–1998) teose "Kunsti keeled", mille on tõlkinud Märt Väljataga.

Nelson Goodman (1906–1998) oli üks 20. sajandi Ameerika tähtsamaid filosoofe ja loogikuid. Eesti keeles on ilmunud tema raamat "Kuidas tehakse maailmu" (EKSA, 2014).

"Kunsti keeled" on teedrajav käsitlus märgisüsteemidest, mida inimene oma maailma tunnetamiseks ja kujundamiseks kasutab. Lisaks igapäevasele asjaajamisele, teadusele ja tehnikale rakendatakse sümboleid kunstis: maalis, skulptuuris, arhitektuuris, muusikas, tantsus, kirjanduses jm.

Autor uurib, mille poolest erinevad ja sarnanevad pilt ja sõna, miks perspektiiv ja realism on midagi harjumuslikku, millised tähistamisviisid on üldse võimalikud, mis on fiktsioon, metafoor ja väljendus, mille poolest erineb kunstiteose võltsing originaalist, millistele tingimustele peaks vastama ideaalne märkimisviis ja kuidas eri kunstid neid tingimusi rikuvad.

Raamatu viimane peatükk esitab kognitiivse käsitluse kunstist kui maailma tunnetamise vahendist ning pakub välja mõned esteetilisuse sümptomid.

Märt Väljataga saatesõna keskendub Goodmani teooria radikaalsusele ja konventsionaalsusele.