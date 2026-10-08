Pärnu linnaorkester avab hooaja kahe esmaettekandega

Pärnu linnaorkester avab 23. oktoobril oma 33. hooaja, avakontserdil tulevad ettekandele uudisteost Rasmus Puurilt ja Lembit Beecherilt.

Avakontserdi pealkiri "Esimene" on vihjeks kontserdikava läbivale joonele: Rasmus Puuri teos "Et mitte täitsa ilmaasjata ei ole elanud" on Pärnu linnaorkestri tellimus 33. hooaja avakontserdiks ning jõuab publiku ette esmakordselt. Eesti juurtega USA helilooja Lembit Beecheri 2025. aastal valminud "Land of the Northern Frog" soolofagotile ja keelpillidele kõlab esimest korda Eestis ning kava lõpetab Beethoveni Sümfoonia nr 1 C-duur.

Peadirigent Aaviku juhatusel astub orkestri ette rahvusvaheliselt tunnustatud ja mitmele Grammy auhinnale nomineeritud fagotivirtuoos Martin Kuuskmann. Fagotivirtuoos Martin Kuuskmann kuulub rahvusvaheliselt hinnatud interpreetide hulka ning on solistina üles astunud muu hulgas Carnegie Hallis, Lincoln Centeris, Kennedy Centeris ja Sala São Paulos.

Henri Christofer Aavik on mitmete rahvusvaheliste dirigeerimiskonkursside laureaat. 2025. aastal pälvis ta maineka German Conducting Awardi peapreemia ning Kurt Masuri nimelise publikupreemia. Hooaja avakontsert kuulub sarja "Meistriteosed".

Pärni linnaorkestri hooaeg jätkub 13. novembril, kui publiku ette jõuab kontsertkava "Elleri lähedus", dirigendi ja viiuldajana astub üles Andres Kaljuste.