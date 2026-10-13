34-aastaselt suri sarjast "Breaking Bad" tuntud RJ Mitte

Mitte kehastas populaarses telesarjas peategelase Walter White'i poega. Nii nagu tema tegelaskujul, oli ka Mittel tserebraalparalüüs, mis mõjutab eelkõige motoorikat, tasakaalu ja kehahoiakut.

"Sügava kurbusega teatame armastatud näitleja, filantroobi ja puuetega inimeste õiguste eest seisja RJ Mitte traagilisest surmast," teatas tema esindaja. "Tuginedes oma isiklikule kogemusele tserebraalparalüüsiga, tõi Mitte oma rolli ehedust ning kasutas oma tuntust puuetega inimeste teadlikkuse ja kaasatuse edendamiseks."

Mitte tegi koostööd mitmete heategevusorganisatsioonidega ning juhtis oma heategevusfondi Mitte Foundation. Fond toetas mitmesuguseid heategevuslikke ettevõtmisi ja aitas võidelda puuetega inimestega seotud eelarvamustega.

Enne surma tegeles näitleja oma uue filmi "Talking to Strangers" tutvustamisega. Veel mõni päev tagasi osales ta sel teemal taskuhäälingusaadetes.

Vahetult enne oma surma filmiga "Forgotten Outlaw", kus ta pidi mängima peaosa. Filmi stsenarist ja režissöör Nik Tizekker sõnas TMZ-le, et projekt on praegu pausile pandud, kuid ta plaanib peaosa jaoks uue näitleja leida ja filmiga edasi tegeleda. See olnuks tema sõnul RJ soov.

Lisaks "Breaking Badile" mängis Mitte Netflixi sarjas "The Guardians of Justice" ning filmides "The Recall" (2017) ja "The Oak Room" (2020). Samuti tegi ta kaasa telesarjas "Switched at Birth".