Hardcore-muusika artist Angerfist esineb tuleval kevadel Tallinnas

Angerfisti nime taga on Hollandi DJ ja produtsent Danny Masseling, kes on tegutsenud elektroonilise muusika skeenel üle kahe aastakümne. Ta on üks tuntumaid hardcore-muusika artiste ning tema loomingut iseloomustavad kiire tempo, jõulised rütmid ja intensiivne helikeel.

Oma karjääri jooksul on Angerfist esinenud mitmetel rahvusvahelistel elektroonilise muusika festivalidel, sealhulgas Masters of Hardcore'il, Dominatoril, Defqon.1-l ja Mysterylandil. Samuti on ta avaldanud mitu albumit ja hulga singleid.

16. aprillil Helitehases toimuv kontsert toob Angerfisti Eesti publikuni "Moments Club Nightsi" peosarja raames.