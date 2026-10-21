Elisabeth Tiffany andis välja oma esimese eestikeelse albumi

Albumil teevad kaasa ka INGER ja näitleja Maria Valk. Kaasprodutsentideks on Velle Tamme ja Mattias Pärt, kes mõlemad albumi lõppviimistluse eest vastutasid.

Laulja sõnul on album inspireeritud sõpradest ja seetõttu ka neile pühendatud. "Nii neile, keda pole ammu näinud, neile, kes on praegu ja neile, kes on alles uued," ütles ta.

Kogumik sündis muusiku sõnul eluperioodi tagaigatsusest ja nostalgiast, eelkõige ajast, kui tudengifaas sai läbi ja seltskonnad laiali kolisid. "Lahku kasvamised on alati minu jaoks väga rasked olnud, kuigi see on paratamatu ja normaalne elu osa," ütles Tiffany.

Endine ansambli Minimal Wind liige Elisabeth Tiffany avaldas oma debüütalbumi "I Just Wanna See The Sparks" 2024. aastal.