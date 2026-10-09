Uue muusika reede: Haldi, Säm, Heleza, Elisabeth Tiffany jpt

Uued albumid Helezalt, Troye Sivanilt ja Haldilt, albumiuudis Sämilt ning veel kamaluga poppi, soul'i, RnB'd ja klubiträna.

Heleza ja An-Marlen – "Ta on minu"

Ühe poolena duost Hoax alustanud ning siis sooloartistina läbi Universali ja Sony tallide käinud Heleza on jõudnud Kurvad Uudised Recordsisse ning avaldas nüüd pärast ligi seitse aastat kestnud soolokarjääri oma esimese albumi "Mis oleks võinud olla?". Plaadi üheksa lugu, mis ulatuvad sirgjoonelisemast popist trap-n-b' ja elektropopini, on produtseerinud Karl Killing, kes ka ise plaadil häält teeb koos Pluuto, Sämi ja An-Marleniga.

Frank Noé, Greef ja San Arfa – "Can't Get Enough"

Ühe sume-sume-sumeda disko loo peal saavad kokku Frank Noé ehk Frank Pintsaar, kes kunagi tegutses Beyond Beyondis, Greef ehk Semjon Greef ja San Arfa ehk Arthur Bergvald.

Haldi ja Eik – "Väsinud"

Haldi avaldas kolmanda albumi, teise sooloartistina (st ilma ansamblita Flamingo) ja see kannab nime "Safiir". Valmis see koos Mattias Tirmastega ning hõlmab endas üheksat lugu. Seal hulgas flamenkot, bossanoovat, aga ka ühiskonnakriitilist ja mässulist psühhedeelset ladina-rokki koos räppar-luuletajaga Eik, kes on plaadi ainus külaline.

Tell Your Birds – "Meneki tükk"

Ekperimentaalfolki viljelev Eesti-Läti-Itaalia koosseis Tell Your Birds avaldas loo "Meneki tükk", mis on teine singel nende kevadel ilmuvalt teiselt stuudioalbumilt. Lugu on töötlus karjasarvemeloodiast "Söömamineki tükk", mida traditsiooniliselt mängiti karja kutsumiseks uuele karjamaale. Eesti rahvaluule arhiivist leiab selle meloodia 1912. aasta arhiivisalvestisena, mille on sisse mänginud sokusarvemängija Jukk Akermann. Tell Your Birdsi moodustavad Kärt Tambet (viiul ja hääl), Vija Moore (löökpillid ja hääl), Kristīne Tukre (kokled-kandled) ja Simone Spampinato (elektroonika).

Säm – "Rongikupee"

Säm annab uue poproki singliga teada, et 6. novembril ilmub tema kolmas album "Paar Pilve Taevas". Viimasest albumist saati on Sämil ilmunud seitse singlit, mis mõnel juhul võib juba olla plaadijagu. Nii et teoorias võib album tuua kaasa ainult mõned veel kuulmata lood, kui Säm 2025. aasta hitte plaadilt välja ei jäta, või siis saame hoopis duubelalbumi mõõtmetes plaadi.

Elisabeth Tiffany – "Teisi ei tea"

Elisabeth Tiffany jätkab uuel singlil oma eestikeelse minimalistliku, rahuliku, aga rafineeritud ja täpse popi arendamist, segades sel korral sisse ka veidi post-punk'i ja new wave'i.

Lifeloose – "07XXXXXXXXX"

Britu duo Lifeloose'i teine singel "07XXXXXXXXX" (ja nüüd kõik koos!) teevad häbematut ja ülbet, peaaegu kuulajat mõnitavat DIY-elektropoppi, mille toorusele on raske vastu panna. Kuigi bändil on ette näidata ainult kaks lugu tuuritavad nad hetkel Londonis. Homsest kuni novembri keskpaigani annavad nad suurlinnas 13 kontserti.

Slayyyter – "I think he's got a girl"

Slayyyter jätkab endiselt selle aasta teise albumi välja andmist: "Wor$t Man in America" ilmub 4. detsembril. Värske lugu võtab hoogu veits maha, aga nihilistlik olemine, kuivanud õlle ja konide aroom ei ole ka mybloodivalentine'ilike kitarrivingatuste vahel kuhugi kadunud.

Troye Sivan – "Canada Dry"

2023. aastal looga "Rush", mis ei tohiks jääda välja ühestki tõsiseltvõetavast parimaid poplugusid läbi aegade koondavast edetabelist, enda kannad tugevalt suurde muusikatööstusse kinnitanud LAV-is sündinud ja Austraalias kasvanud Troye Sivan avaldas sel reedel oma kolmanda albumi "She's The Best". 12 looga plaat on võrdlemisi eklektiline, peaaegu psühhedeelne valim kõigest võimalikust: kantrirokist, 90-ndate kroomitud pop-house'ist, trammist ja bussist, trip hop'ist ning hägusest dream pop'ist. Arvestades, kui lihtne oleks Troye Sivanil olla kõige suvalisem edetabeliartist, on tema pingutused leida viise, kuidas vastata huvitavalt(!) peavoolu ootustele, kindlasti tänuväärt.

Helen Island – "Shaia look at me now"

Pariisis tegutsev kunstnik ja muusik prantslanna Helen Island avaldas lühialbumi "Form and Value", kus popmuusikas, mida võiksid teha näiteks inimsööjatest merineitsid, on sämplitud nii N.E.R.D.-i kui ka Timbalandi.

Cardi B – "Don't Chart"

GTA VI ilmumiseni on jäänud veel veidi üle viie nädala. Seni tilguvad edasi originaallood ametlikult soundtrack'ilt. Hiljutiseim superstaar, kes juba niigi eeldatavasti aasta, võib-olla isegi kümnendi ühe suurima popkultuurisündmuse turunduse otsa rakendati, on Cardi B. Räppar annab bounce'i biidil teada, et talle on öeldud (ta ise päris kindel pole), eeldatavasti mõne partneri poolt, et ta jalge vahel on lühter.

Thundercat ja Button Masher – "Moving At Light Speed"

Thundercat tähistab koos produtsent Button Masheriga Sonicu videomängude 35. sünnipäeva. Sest miks mitte! Ja teevad nad seda väga hästi. Thundercati gruuv, falsett ja basskitarr avanevad Button Masheri sähvimise vahel hoopis uutmoodi.

Remi Wolf – "Champagne"

Kunagi veiderdava magamistoa popiga alustanud Remi Wolf jõuab uuel albumil "Mud" alt-rokise laulja-laulukirjutamiseni, mis teeb ta sisuliselt eristamatuks kõigest muust sarnaseks. Aga kes sellisest materjalist küllalt ei saa ja on Olivia Rodrigo tänavuse plaadi juba kapsaks kuulanud saavad siit kindlasti lisadoosi.

Chase & Status ja Little Simz – "Carnage"

On aasta 2015, õhtu on läinud juba nii pikale, et seda tuleb varsti hommikuks hakata nimetama, ning oled viimase variandina jõudnud X-linna peatänaval või keskel asuvasse ööklubisse, peale 15 minutit seismist ja trügimist saanud kätte oma gintooniku ning pead nüüd ringi käiva peaga otsima hiiglaslikuna mõjuvast saalist otsima üles inimesed, kellega siia tulid. Umbes nii kõlab "Carnage" briti trummi ja bassi duo uuelt albumilt. Album ise nii kitsasse määratlusse ei mahu.

Joyce Wrice – "Fly (Someone You Love)"

Nauditavalt tööstuslikku RnB'd ja sameti-poppi toob oktoobrikuusse oma teise albumiga"Machiko" USA-Jaapani lauljatar Joyce Wrice.

Danielle Ponder – "Open Windows"

Vahelduseks kareda ja sügava häältega melodraamatilistele meestele, kes on muusikamaailmaga külgnevas muusikamaailmas hiigelsuured ja tähtsad kujud, pakub USA muusik Danielle Ponder veidi nüansirohkemat vastukaalu, mis isegi oma täielikus tavalisuses mõjub Teddy Swimsi, Alex Warreni jt kõrval juba avangardina.

Helena Gao – "Wo sao ni"

Taanis sündinud pooleldi Hiina juurtega produtsent Helena Gao tuntuim saavutus on Zara Larssoni lugu "Midnight Sun", mille üks autoritest Gao on. Sooloartistina teeb ta aga sünteetilist EDM-poppi.

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"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaistest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.