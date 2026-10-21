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Otseülekanne homme: vestlusring "Anne – kas kingitus või kohustus?"

Muusika
Erkki-Sven Tüür
Erkki-Sven Tüür Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Muusika

22. oktoobril toimub EMTA õppehoone fuajees Müriaadfesti raames vestlusring "Anne – kas kingitus või kohustus?", mida saab jälgida otsepildis ka ERR-i kultuuriportaalis.

Paneelis osalevad Linnar Looris (balletilavastaja ja endine balletitantsija, Eesti Rahvusballeti kunstiline juht), Halliki Põlda (pedagoogikateadlane ja andragoog, õppejõud, PhD, Tallinna Ülikool), Ene-Liis Semper (video-, performance'i– ja teatrikunstnik, õppejõud, Eesti Kunstiakadeemia) ning Erkki-Sven Tüür (helilooja), moderaator on EMTA rektor Ivari Ilja.

Vestlusringi keskmes on inimese anne – selle olemus, kujunemine ja tähendus. Arutletakse selle üle, kuidas võib andest saada eneseteostuse allikas ning kuidas isiklik anne saab kujuneda tähenduslikuks panuseks teiste inimeste ja ühiskonna jaoks. Vestlusringis otsitakse vastuseid ka küsimusele, kas anne on eelkõige kingitus, millega oleme sündinud, või hoopis kohustus seda arendada ja teistega jagada.

Otseülekanne algab kell 14.30 ja kestab kuni 15.45.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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