Tänavune Müriaadfest avab ukse ka töötubadesse ja proovidesse

20. oktoobril algab viis päeva kestev Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) esindusfestival MÜRIAADfest. Sel aastal on publikul lisaks kontsertidele, etendustele ja vestlusringile võimalik osa saada ka avatud tundidest, töötubadest ja proovidest.

"MÜRIAADfest annab võimaluse kuulda ja näha, millega meie üliõpilased ja õppejõud tegelevad ning mis neid loominguliselt köidab. Noorte muusikute ja näitlejate esinemistes on avastamisrõõmu ja julgust katsetada ning publikuga kohtumine on nende kujunemises väga oluline," sõnab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia loometegevuse ja välissuhete prorektor Henry-David Varema.

Varema rõhutas, et sel aastal kutsuvad nad publiku ka tundidesse ja proovidesse, kus saab lähemalt jälgida üliõpilaste ja õppejõudude koostööd. "Laval kuuldava ja nähtava taga on palju otsinguid, harjutamist ja ühiseid arutelusid. Tahame ka seda osa oma igapäevaelust publikuga jagada – nii võib tuttavgi teos avaneda hoopis uuest küljest."



Festival algab 20. oktoobril EMTA puhkpilliorkestri kontserdiga, solistid on Isabella Runge (klarnet) ja Indrek Vau (trompet), dirigent Toomas Vavilov. 21. oktoobril on võimalik osa saada kaasaegsete etenduskunstide eriala üliõpilase Elar Vahteri etendusest "Mees ja müüt" ning kontserdist, kus jazzmuusika eriala tudengid esitavad John Coltrane'i loomingut tema 100. sünniaastapäeva auks.

22. oktoobril toimub vestlusring, kus rektor Ivari Ilja eestvedamisel käsitletakse teemat "Anne - kas kingitus või kohustus". Päev jätkub Norra produtsendi, live-sämplimise pioneeri Jan Bangi töötoaga ning kammeransamblite kontserdiga, kus tuleb ettekandele EMTA üliõpilaste värske helilooming.

23. oktoobril on samuti võimalik osa saada Jan Bangi töötoast, kuid ka Tiit Ojasoo peagi esietenduva lavastuse "Lavaka katsed" avatud proovist ja EMTA sümfooniaorkestri ning ooperistuudio avatud proovidest. 24. oktoober pakub avatud orelitunde ning festivali lõpetab EMTA sümfooniaorkestri kontsert, kus solist on Ganmin Xie (saksofon) ning laval on ka EMTA naiskoor ja Ellerhein, dirigent Mihhail Gerts.



EMTA esindusfestival kestab 20. kuni 24. oktoobrini.