Otseülekanne lõppenud: vestlusring "Anne – kas kingitus või kohustus?"

22. oktoobril toimus EMTA õppehoone fuajees Müriaadfesti raames vestlusring "Anne – kas kingitus või kohustus?", mida sai jälgida otsepildis ka ERR-i kultuuriportaalis.

Paneelis osalesid Linnar Looris (balletilavastaja ja endine balletitantsija, Eesti Rahvusballeti kunstiline juht), Halliki Põlda (pedagoogikateadlane ja andragoog, õppejõud, PhD, Tallinna Ülikool), Ene-Liis Semper (video-, performance'i– ja teatrikunstnik, õppejõud, Eesti Kunstiakadeemia) ning Erkki-Sven Tüür (helilooja), moderaator oli EMTA rektor Ivari Ilja.

Vestlusringi keskmes oli inimese anne – selle olemus, kujunemine ja tähendus. Arutletakse selle üle, kuidas võib andest saada eneseteostuse allikas ning kuidas isiklik anne saab kujuneda tähenduslikuks panuseks teiste inimeste ja ühiskonna jaoks. Vestlusringis otsitakse vastuseid ka küsimusele, kas anne on eelkõige kingitus, millega oleme sündinud, või hoopis kohustus seda arendada ja teistega jagada.