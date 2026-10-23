Ollie avaldas debüütalbumi "If Demons Are Real, So Are Angels"

Ollie on öelnud, et ta soovib enda muusikaga aidata kõiki, kes mingil hetkel seda vajavad – leida armastust seal, kus tundub üksildane; leida valgust seal, kus on pime; leida see miski, mis teeb sind päriselt õnnelikuks.

"Väga palju on vaeva nähtud ning väga palju haavu olen saanud endas selle protsessi käigus tervendada. Tunnen, et aeg on anda see nüüd inimestele, lootuses, et see ka neid aitab," kommenteeris muusik värsket kauamängivat.

"If Demons Are Real, So Are Angels" koondab kokku 16 lugu, mille Ollie on ise kirjutanud. Albumi lõpulool teevad kaasa Charles Aaron Zobel klaveril ja Karl Helmeste trummidel.