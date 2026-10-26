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Mudlum avaldas juubelikogumiku "Aine jäävuse seadus"

Kirjandus
Mudlum
Mudlum "Aine jäävuse seadus" Autor/allikas: Strata
Kirjandus

Kirjastuselt Strata on ilmunud Mudlumi lühiproosa mahukas valikkogu "Aine jäävuse seadus", mis koondab 40 juttu aastatest 2010–2026.

Mudlumi loomingu tuum on tema jutud, milles autor loob ikka ja jälle oma detailirohket, talle ainuomast maailma. Autori kirjutamislaadi on juba tema loomingu algusaegadest peale iseloomustatud kui mikroajaloolist. Tema lugudes ei ole suuri sündmusi ega dramaatilisi kataklüsme. Tähelepanu keskmes on hoopis asjad ja inimesed, kes neid omavad, kasutavad, kaotavad või unustavad.

Need on lood inimestest, kes igal ajastul ja kümnendil on millegi pärast muretsenud ja millegi üle rõõmu tundnud, midagi teinud või tegemata jätnud, midagi seljas kandnud ja millestki kohvi joonud. Nii põimuvad argised detailid mälestuste ja unustamisega, luues pildi inimeste elust läbi aja.

Mudlumi teoseid on Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali proosapreemia kandidaadiks esitatud neljal korral. Proosapreemia laureaadiks on tema teosed "Poola poisid" (2019) ja "Mitte ainult minu tädi Ellen" (2020).

Toimetaja: Karmen Rebane

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