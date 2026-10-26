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Thirty Seconds to Mars esineb mais Tallinnas

Muusika
Thirty Seconds to Mars
Thirty Seconds to Mars Autor/allikas: Baltic Live Agency pressimaterjal
Muusika

Ameerika rokkbänd Thirty Seconds to Mars annab 22. mail kontserdi Tallinnas Unibet Arena Kvartalis.

Esinemine toimub kontserttuuril "A Beautiful Lie vs This Is War", mille kavas on lood bändi kahelt samanimeliselt albumilt.

1998. aastal asutatud Thirty Seconds to Mars on tuntud lugude "The Kill (Bury Me)", "From Yesterday" ja "Kings and Queens" poolest. Bänd ühendab oma loomingus alternatiivrokki ja elektroonilisi elemente ning on oma karjääri jooksul välja andnud kuus stuudioalbumit.

Thirty Seconds to Mars esines Tallinnas viimati 2011. ja 2014. aastal. Pärast seda pole bänd Eestis kontserti andnud.

Kontserdi avalik piletimüük Eestis, Lätis ja Soomes algab reedel, 30. oktoobril kell 10. Korraldaja Baltic Live Agency Kontsertklubi liikmetele algab eelmüük päev varem, 29. oktoobril.

Toimetaja: Karmen Rebane

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