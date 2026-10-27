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Marmormaze avaldas Mustamäest inspireeritud õudusmängu "Mount Noire"

kultuur
Foto: kuvatõmmis
kultuur

Muusik ja räppar Marmormaze on välja andnud oma arvutimängu "Mount Noire", mis muudab Mustamäe tuttavad paneelmajad, tänavad ja maamärgid sürreaalseks õudusmaailmaks.

"Mount Noire" on sajandivahetuse arvutimängude visuaalsest stiilist inspireeritud ellujäämise õudusmäng, kus mängija peab kaheksa nädala jooksul üha ohtlikumaks muutuvas linnaosas ellu jääma. Mäng peegeldab tõsielu Mustamäge.

"Mäng on sõltlasest, kes peab iga nädal saama sularaha välja võtta, siis diileriga kokku saama, et talt ravimit saada, ja seejärel koju jõudma," avas Marmormaze.

"Mustamägi ei ole tegelikult nii kõle ja masendav, nagu ma seda siin mängus näitan, aga see on meelega üle dramatiseeritud. Kõik ongi siin maailmas defitsiit. Siin on näha, kuhu see elu viib. Ma loodan, et maailm ei muutu nii kõledaks ja kurjaks nagu "Mount Noire'i" maailm, aga see võib olla ka pilguheit tulevikku," rääkis ta.

"Mount Noire'i" maailmast leiab mitmeid mustamäelastele tuttavaid maamärke. Lisaks kimbutavad mängijat pidevalt kurjad koerad, taarakorjajad, sõltlased ja politsei. Mängu arendamine võttis Marmormaze'il aega aasta.

"Muusika on minu produtseeritud, mängus olevad mudelid olen Mustamäel ringi liikudes ise skanninud: sa saad teha pilti, programm skannib need sisse ning annab sulle poolfotorealistlikud mudelid," selgitas mänguarendaja.

Mäng on Marmormaze'i sõnul neile, kes on mõelnud, miks Eestist ei ole "GTA-d" tehtud. Mänguarendaja ei laida maha mõtet ka teised Tallinna linnaosad ette võtta. Õismäest võiks saada näiteks "Mount Blossom".

"Kindlasti, kui sellel hästi läheb, siis tahaksin rohkem teha ja seda universumit laiendada, sest selles universumis saab väga palju lahedaid asju teha," ütles Marmormaze.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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