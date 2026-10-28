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Prodigyboys avaldas albumi "Moosekandid"

Muusika
Prodigyboys
Prodigyboys "Moosekandid" Autor/allikas: Prodigyboys
Muusika

Prodigyboys avaldas kolmapäeval oma teise täispika albumi, mis kannab nime "Moosekandid".

Varem jõulise, hoogsa, raputava ja tekstuurse kaasaegse räppmuusika sees seigelnud ansambel teeb uuel plaadil pöörde universaalsema popmuusika suunas. Suve alguses ilmunud singli ja hiti "Tiiger" tuules mängitakse läbi kerge huumoriprisma erinevate muusikaliste ja ühiskondlike klišeedega.

Plaadilt leiab 13 lugu, mis kestavad kokku veidi üle 33 minuti. Külalistena teevad kaasa Kermo Murel, Triibupasta, Legend ja Maria Kallastu.

Prodigyboysi moodustavad Beebi, Leis, Kedzer, 300 ja Fay. Debüütalbumi "Nihilism" avaldasid nad 2022. aastal. Enne seda tehti koostööd Kedzeri produtsendialbumil "Rare3", mis ilmus samuti 2022. aastal.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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