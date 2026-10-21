Eesti keeles ilmusid Sylvester Stallone'i memuaarid

Oscariga pärjatud Hollywoodi näitleja ja stsenaristi Sylvester Stallone'i mälestusteraamat "Trepid" on lugu tema ebatavalisest teekonnast filmimaailma tippu.

Pealkiri "Trepid" viitab filmi "Rocky" kuulsale kaadrile, kus Sylvester Stallone jookseb üles Philadelphia kunstimuuseumi treppidest, kuid see kujund iseloomustab ka kogu tema elu, kus on tulnud suure vaevaga ülespoole rühkida ja ennast tõestada. Stallone jutustab oma keerulisest lapsepõlvest, kooliaastatest ja lootusetuna tundunud läbimurdest filmimaailma.

Mälestusteraamatu fookus on aastatel, kui Stallone saabub New Yorki, püüab raskustest hoolimata järgida oma kutsumust, läbi suruda "Rocky" stsenaariumi ja selles filmis ka ise peaosa mängida. Triumf saabub Oscarite jagamisel 1977. aastal.

Novembris jõuab kinodesse ka mängufilm "Mina olen Rocky", mis käsitleb samuti filmi "Rocky" saamislugu. Sylvester Stallone'ina astub ekraanile Anthony Ippolito.