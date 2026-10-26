Reket ja Púr Múdd avaldasid ühise lühialbumi

Plaadilt leiab kuus lugu, mis kestavad kokku 16 ja pool minutit. Lugudel segatakse kokku Púr Múddi elektroonilist klubiproduktsiooni Reketi luule- ja räpiridadega. "Kõik poisid oma absoluutses tippvormis," kirjeldasid muusikud albumit.

Albumi eel ilmusid singlitena lood "Kanna mind" ja "Dollareid". Plaat anti välja nii digitaalselt kui ka vinüülil.

Plaadile jõudnud lugusid esitletakse Púr Múddi Tallinna ja Tartu kontsertidel novembris.

"Võõrad" on teine sel aastal ilmunud koostööalbum, millel Reket kaasa teeb. Aprillikuus nägi ilmavalgust ka kollektiivi Pitsa teine kauamängiv "Arbooze".