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Reket ja Púr Múdd avaldasid ühise lühialbumi

Muusika
Reket ja Púr Múdd
Reket ja Púr Múdd "Võõrad" Autor/allikas: Mudd Music x Urbur
Muusika

Räppar Reket ja produktsiooniduo Púr Múdd avaldasid reedel ühise lühialbumi "Võõrad".

Plaadilt leiab kuus lugu, mis kestavad kokku 16 ja pool minutit. Lugudel segatakse kokku Púr Múddi elektroonilist klubiproduktsiooni Reketi luule- ja räpiridadega.  "Kõik poisid oma absoluutses tippvormis," kirjeldasid muusikud albumit.

Albumi eel ilmusid singlitena lood "Kanna mind" ja "Dollareid". Plaat anti välja nii digitaalselt kui ka vinüülil.

Plaadile jõudnud lugusid esitletakse Púr Múddi Tallinna ja Tartu kontsertidel novembris.

"Võõrad" on teine sel aastal ilmunud koostööalbum, millel Reket kaasa teeb. Aprillikuus nägi ilmavalgust ka kollektiivi Pitsa teine kauamängiv "Arbooze".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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