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Galerii: Mustas Kastis algasid beebidele ja väikelastele suunatud lavastuse "Aga öö" proovid

Teater
Mustas Kastis algasid beebidele ja väikelastele suunatud lavastuse
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7 pilti
Teater

12. detsembril esietendub Teatri Kodus Musta Kasti uuslavastus "Aga öö", mis toob kõige väiksema vaatajani erinevad põnevad hääled.

Lavastus põhineb Ellen Niidu luuletusel "Krõll ja igasugused hääled". Tegijate sõnul sobib lavastus hästi nii neile, kes on teel sõnalise eneseväljenduse juurde, kui ka neile, kes juba kohal, sest lavastuse peategelaseks on kõik need imelised hääled, mis meie suust välja voolavad

Lavastaja Kaija M Külm sõnab, et on koos trupiga loomas ruumi, kus tunneks end hoitu ja oodatuna nii kõige väiksem teatrivaataja kui ka tema saatja – ema või isa. "Väikelapse emana olen ise sellise paiga järele mitmel korral puudust tundnud. Lisaks pakatab lähtekohaks olnud Ellen Niidu luuletus soojusest ja elurõõmust, mida vast kõigil on pimedate aegade lähenedes tarvis, olgu nad kuitahes elukogenud."

Lavastaja-dramaturg Kaija M Külm, alusteose autor Ellen Niit, kunstnik Inga Vares, valguskujundaja Karolin Aatonen, helikujundaja Sten-Olle Moldau. Lavalugu mängivad Mariann Tammaru ja Agur Seim. 

Etendus kestab 25 minutit ja on mõeldud vanusele kuus kuud kuni kolm eluaastat. Etendused toimuvad Tartu Mänguasjamuuseumi Teatri Kodus.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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