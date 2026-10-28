Jazzkaar avaldas 2027. aasta festivali esimesed artistid

Tuleva aasta aprilli lõpus 38. korda toimuv festival Jazzkaar avaldas esimesed artistid, kelle hulga on nii rahvusvahelisi kui ka kodumaiseid tipptegijaid.

"Jazzkaare jaoks on alati olnud oluline tuua kokku eripalgelisi maailmatasemel muusikuid, kes kannavad endas jazzile omast katsetamisjulgust. Maria Faust, Marquis Hill ning Paula ja Dora Morelenbaum on kõik isikupärased ja tunnustatud artistid, kes näitavad, kui erinev võib jazz olla. Mul on väga hea meel, et just nemad annavad esimese vihje sellest, milliseks kujuneb 2027. aasta festival Jazzkaar," sõnab festivali kunstiline juht Anne Erm.

Kevadise Jazzkaare avab Maria Faust oma teosega "Marches Rewound & Rewritten". Ta võtab koos oma ansambliga Sacrum Facere tähelepanu alla marsimuusika ja selle kaudu ühiskonnas korduvad mustrid – hierarhia, diktatuurid ning propaganda elemendid muusikas ja tekstides. "Marches Rewound & Rewritten" on Fausti enim tunnustusi pälvinud teos, mille eest pärjati autorit ka Saksa Muusikakriitikute auhinnaga.

27. aprillil esineb esmakordselt Eestis Marquis Hill Blacktet, mida veab trompetist Marquis Hill. Oma karjääri jooksul on Hill esinenud koos paljude džässiimaailma tippudega, nende seas Marcus Miller, Dee Dee Bridgewater, Boney James, Kurt Elling, Joe Lovano ja Hilli Chicago põlvkonnakaaslane Makaya McCraven.

2027. aastal tähistab Brasiilia helilooja Antônio Carlos Jobimi, hüüdnimega Tom Jobim, sajandat sünnipäeva. 1. mail esitab Jazzkaarel Jobimi loomingut Paula Morelenbaum, kes laulis kümme aastat Jobimi ansamblis. Paulaga ühineb tema tütar, 2024. aastal Jazzkaare täissaali ees üles astunud Dora Morelenbaum, kes on lisaks sooloprojektile Grammy auhinnaga pärjatud kvarteti Bala Desejo liige.

Festival Jazzkaar 2027 toimub 24. aprillist 1. maini Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus ning jõuab ka teistesse Eesti linnadesse. Kogu programm kuulutatakse välja detsembris 2026.