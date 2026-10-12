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Galerii: Maarja Nuut tõi publiku ette oma uue teose "Liivast juukseid kammides"

Muusika
Maarja Nuudi
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Muusika

Möödunud nädalal tõi Maarja Nuut kolmel korral lavale oma suurvormi "Liivast juukseid kammides", mis valmis koostöös vokaalansambli Shards ning Šveitsi trummari Nicolas Stockeriga.

Teose inspiratsiooniks on Eha Lättemäe luuletused, mille kõrvale põimuvad Ilmar Laabani, Tõnis Vilu, Hasso Krulli, Mehis Heinsaare ja autori enda tekstid. "Selle kava küpsemine on olnud pikk teekond – eelkõige sissepoole, ja siis taas peegeldudes ümbritsevaga," meenutas Maarja Nuut.

"Alustasin materjali kirjutamist 2022. aastal, kui maailma raputasid turbulentsed sündmused ja tundsin end nende mõjul justkui vaakumis. Olemine oli katkendlik ja killustunud, otsisin siduvat mõtet, aga pikalt oli tunne, justkui oleks keel suust välja lõigatud. Millele tähelepanu suunata, kui kõike on liiga palju? Kuidas olla? Kui palju tunda? Ühel hetkel leidsin Eha Lättemäe tekstid ja mulle avanes uks isemoodi maailma. Maailma, mis siiani end loob," kirjeldas ta.

Suurteos jõudis publiku ette Vanemuise kontserdimajas, Pärnu kontserdimajas ja Kumu auditooriumis, lähiajal kannab Nuut sama materjali ette ka Ühendkuningriigis.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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