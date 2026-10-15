Galerii: Paabel pani albumiesitlusega punkti tänavusele Sügisjazzile

Vaata täispikkuses: ERSO kontsert "Järvi ja Randalu"

Jazzkaare kontserthooaeg Sügisjazz tõi 13. septembrist 14. oktoobrini publiku ette viis eriilmelist artisti ja koosseisu. Lisaks Paabelile esinesid tänavusel Sügisjazzil T.I.M. (Norra–Prantsusmaa), Frederico Heliodoro (Brasiilia), Rebecca Kontus Trio kavaga "Hymne à l'amour" ning Maarja Nuut, Shards, Nicolas Stocker Nuudi uue suurteosega "Liivast juukseid kammides" (Eesti–UK–Šveits).

Pärast pikka loomingulist pausi lavale naasnud Paabel tõi publiku ette värske muusika, milles regilaulud saavad uue hingamise rütmide ja vaba improvisatsiooni kaudu. Augustis ilmunud "Ajatu" on ansambli viies täispikk album.

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