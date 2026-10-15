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Galerii: Paabel pani albumiesitlusega punkti tänavusele Sügisjazzile

Muusika
Sügisjazz 2026 lõpetas Paabeli albumiesitlus
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15 pilti
Muusika

Kolmapäeval, 14. oktoobril lõppes Jazzkaare kontserthooaeg Sügisjazz pärimusansambli Paabel albumi "Ajatu" esitluskontserdiga.

Pärast pikka loomingulist pausi lavale naasnud Paabel tõi publiku ette värske muusika, milles regilaulud saavad uue hingamise rütmide ja vaba improvisatsiooni kaudu. Augustis ilmunud "Ajatu" on ansambli viies täispikk album.

Jazzkaare kontserthooaeg Sügisjazz tõi 13. septembrist 14. oktoobrini publiku ette viis eriilmelist artisti ja koosseisu. Lisaks Paabelile esinesid tänavusel Sügisjazzil T.I.M. (Norra–Prantsusmaa), Frederico Heliodoro (Brasiilia), Rebecca Kontus Trio kavaga "Hymne à l'amour" ning Maarja Nuut, Shards, Nicolas Stocker Nuudi uue suurteosega "Liivast juukseid kammides" (Eesti–UK–Šveits).

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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