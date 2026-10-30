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Von Krahli teatrit asub juhtima Annika Üprus

Teater
Annika Üprus.
Annika Üprus. Autor/allikas: Albert Kerstna
Teater

Alatest 1. novembrist asub Von Krahli teatrit juhtima Annika Üprus, kes võtab ameti üle presidendi kultuurinõunikuks läinud Jaak Printsilt.

Annika Üprus on viimase paarikümne aasta jooksul panustanud Eesti etenduskunstide välja arengusse kõikvõimalikes erinevates rollides. Ta on töötanud pikalt Kanuti Gildi Saalis, kus tema viimane väljakutse oli rahvusvahelise festivali Saal Biennaal kureerimine ja juhtimine. Lisaks on ta teinud koostööd arvukate kaasaegse tantsu ja etenduskunsti valdkonna loojatega, olles nende projektides loovprodutsent.

Annika Üprus ütles, et ta hindab tohutult Von Krahli uue loomingulise koosseisu kehastatavat renessanssi. 

''Neist õhkub potentsiaali, mis alles otsib oma vormi – loovprodutsendina on mind alati huvitanud ebastandardsed koostöövormid ning Krahli trupi viimase aja koosloomelised ja omanäolised ettevõtmised pakuvad selleks head pinnast. Kui mulle tehti ettepanek võtta teatepulk Jaak Printsilt jooksu pealt üle, leidsin endas piisavalt uudishimu ja julgust, et proovida, kuidas saaksin mina sellesse protsessi oma seniste kogemuste ja oskustega panustada," rääkis Üprus.

"Juba esimestest kohtumistest Krahli inimestega oli selge, et meid ühendab tõmme loomingulise ettearvamatuse poole. Mina omakorda loodan neilt õppida, kuidas mitte võtta elu – ega iseennast – liiga tõsiselt, isegi kui ees ootab kogu oma tõsiduses tegevjuhi rolli.''

Von Krahli Teatri kunstiline juht Juhan Ulfsak sõnas, et kuna Von Krahl on olnud alati dünaamiline, on teater alati muutusteks valmis.

"Võtame rõõmsalt vastu uue teatrijuhi, kelle tegevust hindame Eesti etenduskunsti skeenel kõrgelt ning kellega koos läheme vastu uuele kolmeaastasele tsüklile, kus paljude huvitavate projektide ja rahvusvaheliste koostööplaanide kõrval on tarvis kohe hakata rinda pistma ka Eesti erateatrite põhiküsimusega: kes saab ja kellele antakse?'' ütles Ulfsak ja tänas teatri senist juhti Jaak Printsi tehtud töö eest.  

Jaak Prints töötab alates 13. oktoobrist president Ülle Madise kultuurinõunikuna.

Toimetaja: Karmen Rebane

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