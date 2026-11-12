Vernissage'i kunstigalerii sügisoksjonil müüdi üle 100 teose

Valik hõlmas 110 aastat Eesti kunsti: vanim teos pärines 1916. aastast, uusimad valmisid tänavu. Teoste alghinnad jäid 500 ja 45 000 euro vahele, pakkudes avastamisrõõmu ja võimalusi oma kogu täiendada nii alustavatele kunstihuvilistele kui ka kogenud kollektsionääridele. Huvi teoste vastu jätkub ka pärast oksjonit ning praegu käib aktiivne järelmüük.

Oksjoni keskseks sündmuseks kujunes Heitti Polli 1981. aastal valminud maali "Tšuktšid Uelhenis" müük. Teose hind tõusis 45 000 euro suuruselt alghinnalt 51 000 euroni, püstitades kunstniku loomingus uue oksjonihinnarekordi.

"Heitti Polli teose väärikas haamrihind näitab, et Eesti kunstipublik oskab üha enam hinnata meie kunstiajaloo haruldasi ja kõrgetasemelisi teoseid," sõnas Vernissage kunstigalerii juhataja Kristiina Radevall.

Kõrgete tulemusteni jõudsid ka mitmed teised teosed. Märt Laarmanni "Pilv" leidis uue omaniku 44 000 euroga ning Malle Leisi "Uus uljas ilm II" haamrihinnaks kujunes 29 000 eurot.

Nii Ivar Kaasiku "Akt õites" kui ka Jüri Palmi "Vaikelu koera varjuga" müüdi 23 500 euroga. Jüri Arraku "Ükssarv ja Pärnu" saavutas 20 000 euro suuruse haamrihinna ning Ado Vabbe "Abstraktsioon" ja Mall Nukke "Harjutused sinisega I–II" leidsid kumbki uue omaniku 19 000 euroga.

Tähelepanuväärset huvi jagus ka noorte kunstnike loomingule. Olga Raagi maali "Valgus, mille nad valivad" hind kerkis 2300 euro suuruselt alghinnalt 14 000 euroni – enam kui kuuekordseks.