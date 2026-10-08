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Galerii: Rakvere linnuses jõuab publiku ette Peeter Raudsepa lavastus "Agnes Dei"

Teater
Rakvere linnuses jõuab publiku ette Peeter Raudsepa lavastus
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15 pilti
Teater

Rakvere linnuse konvendihoones esietendub 9. oktoobril John Pielmeieri "Agnes Dei", mille lavastab Rakvere teatri loominguline juht Peeter Raudsepp.

Kohtu poolt määratud psühhiaater saabub nunnakloostrisse, et anda hinnang noore noviitsi Agnese vaimsele tervisele, keda süüdistatakse oma vastsündinud lapse mõrvas. Abtiss püüab arsti Agnesest eemal hoida, mis ainult suurendab doktoris tärganud kahtlusi. Kes tappis lapse ja kes oli väikese ohvri isa? Need küsimused seavad kahtluse alla tavaarusaamad pühadusest ja meditsiinilise sekkumise eetilisusest, puudutades ime võimalikkust tänapäeva kalgis maailmas.

"Esmapilgul psühholoogilise põnevikuna mõjuv lugu laseb tunnetada väikeses mõõtkavas meie aja suuri hirme ja lootusi. Kas teadmine ja usk saavad koos eksisteerida? Kas maailma juhivad kurjus ja ükskõiksus või armastus ja pühendumine? Juhtub tänapäeval imesid, mille jaoks meil puudub veel sõnavara? Ja kuidas me saame olla kindlad selles, mis üldse on võimalik?" küsis lavastaja.

Erandkorras lavastus mööda Eesti teatrisaale rändama ei hakka, vaid seda saab näha ainult Rakvere linnuses. Peeter Raudsepa kõrval kuuluvad loomingulisesse meeskonda veel kunstnik Reili Evart (Estonia) ning valguskujundaja Kerdo Vainer, osades on Ülle Lichtfeldt, Tiina Mälberg ja Luisa Lõhmus.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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