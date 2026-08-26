X!

Rakvere teatri saal kolib linnusesse

Teater
"Agnes Dei" proov Autor/allikas: Helen Solojev
Teater

Rakvere linnuse konvendihoone muutub lähikuudel Rakvere teatri saaliks, sest just seal esietendub 9. oktoobril "Agnes Dei", mille lavastab teatri loominguline juht Peeter Raudsepp.

Koostöös Virumaa muuseumidega hargneb linnusemüüride vahel draama, mis viib vaataja nüüdisaegsesse nunnakloostrisse, kus noort nunna süüdistatakse vastsündinud imiku tapmises. Nunn ise ei mäleta juhtunust midagi – ega sellestki, et ta oleks üldse lapse saanud.

Lavastaja Peeter Raudsepa sõnul on "Agnes Dei" lugu ime võimalikkusest tänapäeva maailmas, kus vägivaldsus ja sallimatus ei jäta puutumata ka kõige tagasitõmbunumate ja alandlikemate inimeste saatust.

"Nunnakloostri seinte vahel saab pineva juurdluse käigus selgeks, kas kosmosel on meile veel mõni üllatus varuks ja kuidas ühe noore nunna armastus jõuab traagilise võiduni," rääkis Raudsepp.

Erandkorras lavastus mööda Eesti teatrisaale rändama ei hakka, vaid seda saab näha ainult Rakvere linnuses. 

"Agnes Dei" esietendub linnuse konvendihoones 9. oktoobril.

Autor John Pielmeier, tõlkija Lauri Saaber, lavastaja Peeter Raudsepp, kunstnik Reili Evart (rahvusooper Estonia), valguskujundaja Kerdo Vainer. Osades Ülle Lichtfeldt, Tiina Mälberg ja Luisa Lõhmus (külalisena).

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:57

Nukuteatrimuuseum kutsub õpilasi teatrinukke leiutama

12:05

Galerii: Tartu Ülikooli raamatukogus avati illustratsiooninäitus "Helge mälestus"

11:25

Rakvere teatri saal kolib linnusesse

10:24

PÖFF-i visuaalse identiteedi eest vastutab tänavu Priit Pärn

10:21

Galerii ja videod | Priit Pärn 80

09:41

Priit Pärna 80. sünnipäeva puhul tele-esilinastub tema värskeim film "Luna Rossa"

08:59

Eesti esitab Oscarile German Golubi filmi "Meie Erika"

08:36

Reimanni juhendaja Mart Koldits: olen käitunud oma südametunnistuse järgi

05:54

Loomeinimesi pahandab plaan riigi kultuuripreemiate summad muutumatuks jätta

25.08

Suri lauljanna Dolly Parton

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.08

Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused Uuendatud

25.08

Suri lauljanna Dolly Parton

08:36

Reimanni juhendaja Mart Koldits: olen käitunud oma südametunnistuse järgi

08.08

Lavakast lavale | Oliver Reimann

24.08

Kunstnikud annetasid kunstnike liidu erakorralisele oksjonile 124 teost

25.08

Suri Velikije Luki trummar Raik Kuusemets

25.07

Lavakast lavale | Robi Varul

25.08

Vanemuine ja Läti Rahvusooper vahetavad sel nädalal külalisetendusteks majad

08:59

Eesti esitab Oscarile German Golubi filmi "Meie Erika"

17.05

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo