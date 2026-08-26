Rakvere teatri saal kolib linnusesse

Koostöös Virumaa muuseumidega hargneb linnusemüüride vahel draama, mis viib vaataja nüüdisaegsesse nunnakloostrisse, kus noort nunna süüdistatakse vastsündinud imiku tapmises. Nunn ise ei mäleta juhtunust midagi – ega sellestki, et ta oleks üldse lapse saanud.

Lavastaja Peeter Raudsepa sõnul on "Agnes Dei" lugu ime võimalikkusest tänapäeva maailmas, kus vägivaldsus ja sallimatus ei jäta puutumata ka kõige tagasitõmbunumate ja alandlikemate inimeste saatust.

"Nunnakloostri seinte vahel saab pineva juurdluse käigus selgeks, kas kosmosel on meile veel mõni üllatus varuks ja kuidas ühe noore nunna armastus jõuab traagilise võiduni," rääkis Raudsepp.

Erandkorras lavastus mööda Eesti teatrisaale rändama ei hakka, vaid seda saab näha ainult Rakvere linnuses.

"Agnes Dei" esietendub linnuse konvendihoones 9. oktoobril.

Autor John Pielmeier, tõlkija Lauri Saaber, lavastaja Peeter Raudsepp, kunstnik Reili Evart (rahvusooper Estonia), valguskujundaja Kerdo Vainer. Osades Ülle Lichtfeldt, Tiina Mälberg ja Luisa Lõhmus (külalisena).