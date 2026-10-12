"Agnes Dei" peaosatäitja: Rakvere linnuses mängimine annab loole pühalikkuse

USA-s juhtunud tõestisündinud lool põhineva "Agnes Dei" tegevus toimub nunnakloostris. Loo keskmes on raske lapsepõlve läbi elanud noviits Agnes, keda kahtlustatakse oma vastsündinu lapse tapmises. Lavastuse nimiosas astub üles Luisa Lõhmus.

"See, mis on temaga elus juhtunud, ja see olukord, millesse ta selles näidendis, kuhu ta on sisse kirjutatud, satub, ajab teda lihtsalt väga segadusse ning paneb teda kahtlema, mida ta üldse teab ja kes ta üldse on," avas Lõhmus.

Lavastaja Peeter Raudsepp ütles, et kõige rohkem huvitas teda, mida loo peategelasega lapsepõlves tehti.

"See on see, kustkohast need asjad hakkavad pihta. Ja seal ei saa süüdistada ainult lapsevanemat, vaid see on kogu ühiskonna mure," märkis ta.

"Agnes Deid" võib nimetada huumorisugemetega krimidraamaks.

"See lugu laseb naerda sellist muhedat naeru. See tuleb peategelase iseloomust ja ellusuhtumisest ning sellest, kuidas need kokku põrkavad. Need kokkupõrked ei pea ju olema kohe vägivalla tipp ja keerukas filosoofia," sõnas lavastaja.

Loole õige hõngu andmiseks mängitakse varakult välja müüdud etendustega "Agnes Deid" Rakvere linnuses.

"See, et ta on siin nii intiimses keskkonnas, laseb ka nendel asjadel nii intiimselt kulgeda. Ja see, et see toimub nii paksude müüride vahel, annab mingi pühalikkuse. Need laulud, mis siin kõlavad, need ongi sellise koha laulud. Neid suures saalis aksi taga lauldes peab ette kujutama seda, mis sind ümbritseb, aga siin seda tegema ei pea," lausus Lõhmus.