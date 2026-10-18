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Ilmus Tauno Vahteri raamatu "Lühhike öppetus Eesti kultuurist"

Kirjandus
Tauno Vahter
Tauno Vahter "Lühhike öppetus Eesti kultuurist" Autor/allikas: Tänapäev
Kirjandus

Kirjastus Tänapäev andis välja Tauno Vahteri ülevaatlik ajalooraamatu "Lühhike öppetus Eesti kultuurist", mis jagab nime ja autoreid ETV samanimelise telesarjaga.

Autori sõnul on raamat ülevaade Eesti kultuuri ajaloost. Ta lisab, et kuigi Eesti ajaloost on kirjutatud palju raamatuid, siis ülevaadet Eesti kultuuri ajaloost kõige vanemast ajast tänapäevani ei ole mitte ühtegi. Selle kohta, mis asi on "kultuur", on hirmus pikki ja keerulisi teooriaid. Selle raamatu mõttes on kultuur väga lai sõna, see on ühe maa inimeste elamise viis ja selle muutumine, kombed, keel ja tõekspidamised.

Seega väidab teos, et kultuur ei ole üksnes laulupeod, sümfooniaorkestrid, viietunnised psühholoogilised näidendid ja tuhandeleheküljelised segasevõitu komade ja punktideta romaanid – kultuur on ka see, mida me sööme, milliseid riideid me kanname, mida me usume või mida ei usu, kuidas me räägime ja veel miljon asja, mis kõik iialgi ühte raamatusse ära ei mahu. 

"Lühhike öppetus Eesti kultuurist" on menukas ETV telesari, mille teksti ja illustratsioonide autorid on samad kui raamatul. Sarnaselt telesarjaga on raamat pisut mänguline ja humoorikas. Üüle 300 värvika pildi on raamatusse joonistanud kunstnik Karel Korp.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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