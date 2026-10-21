Galerii: Tauno Vahter esitles raamatut "Lühhike öppetus Eesti kultuurist"

Autori sõnul on raamat ülevaade Eesti kultuuri ajaloost. Ta lisas, et kuigi Eesti ajaloost on kirjutatud palju raamatuid, siis ülevaadet Eesti kultuuri ajaloost kõige vanemast ajast tänapäevani ei ole mitte ühtegi. Selle raamatu mõttes on kultuur väga lai sõna – see on ühe maa inimeste elamise viis ja selle muutumine, kombed, keel ja tõekspidamised.

"Lühhike öppetus Eesti kultuurist" on menukas ETV telesari, mille teksti ja illustratsioonide autorid on samad kui raamatul. Sarnaselt telesarjaga on raamat pisut mänguline ja humoorikas.

Üle 300 värvika pildi on raamatusse joonistanud kunstnik Karel Korp