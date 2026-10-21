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Tallinnas esineb tuleval aastal Pendulum

Muusika
Pendulum
Pendulum Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

Tuleva aasta 19. märtsil astub Tallinnas Kruiisiterminalis üles Austraaliast pärit elektroonilise muusika kollektiiv Pendulum. Eestis esinevad nad DJ kavaga.

Pendulumi asutasid DJ-d Rob Swire, Gareth McGrillen ja Paul "El Hornet" Harding, kes 2002. aastal ühiselt musitseerima asusid. Austraalias Perthis asutatud kollektiiv pälvis trummi ja bassi skeenes esimest korda laiemat tähelepanu aasta hiljem ilmunud looga "Vault". Debüütalbumi "Hold Your Color" (2005) ilmudes, kust pärinevad "Tarantula" ja "Slam", tekkis Pendulumi laiem tuntus ning rahvusvaheline peavoolu läbimurre saabus 2008. aastal ilmunud albumiga "In Silico", millelt pärinevad lood "Propane Nightmares" ja "Granite".

Elektroonilise muusika kollektiivi avaldas 2010. aastal albumi "Immersion", mis tõusis briti albumiedetabeli esikohale. 2012. aastal otsustas bänd teha esinemisest pausi. Pendulum jätkas tegevust DJ-settidena, mille eestvedajaks sai Paul "El Hornet" Harding. Aja jooksul on DJ-sette esitanud nii eraldi kui ühiselt ka teised bändiliikmed. DJ-settides liigub Pendulum trummi ja bassi juurtest kaugemale ja põimib sisse house'i, techno't ja hardcore'i elemente.

Viis aastat tagasi ilmunud EP "Elemental" lõpetas Pendulumi loomingulise pausi ning mullu jõudis kuulajate ette "Inertia", nende esimene täispikk stuudioalbum 15 aasta jooksul.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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