Tartu 2024 lõpupeol esineb Goldie asemel Adam F

Adam F on Liverpoolist pärit artist, produtsent ja DJ, kelle albumid on pälvinud seitse kuld- ja neli plaatinastaatust. Laulukirjutaja, produtsendi ja lauljana on tal USA Billboardi edetabeli number üks album, Ühendkuningriigi singlite edetabeli number üks lugu ning ta on võitnud parima albumi tiitli MOBO auhindadel ja MTV on valinud ta maailma parima viie produtsendi hulka.

Adam F on teinud koostööd, produtseerinud ja remiksinud artiste nagu Pendulum, The Prodigy, Sigma, Jay Z, DJ Fresh, Doctor P, David Bowie, Pendulum, Sigma, Ali G - Sacha Baron Cohen, 20th Century Fox, Working title Films, Dizzie Rascal, Pet Shop Boys, Scrufizzer, Beenie Man, Afrojack, Rihanna jpt.

Teda on saatnud edu hip-hop muusika vallas, kus ta kõige olulisemaks projektiks oli Kaos – The Anti-Acoustic Warfare. Lisaks on ta teinud koostööd LL Cool J ja Missy Elliott'iga. Lisaks lood koos artistidega Method Man, M.O.P ja Redman!

Kultuuriaasta lõpupidu saab alguse kell 19, kui Pirogovi pargis algab veerandtunnine valgusetendus, mis vaatab tagasi Euroopa kultuuripealinna aasta tipphetkedele. Etenduse on loonud Pärnu valgusfestivali Öövalgel tegijad. Valgusetendus tuleb näitamisele ka kell 20 ja 21. Selle kordust on võimalik näha pühapäeval, 1. detsembril, kui Tartu Raekoja platsil süttib esimene jõulutuli.

Kell 21.30 algab Pirogovi pargis vabaõhureiv, kus astub publiku ette Adam F. Lisaks saavad novembrikuises peoöös laval ruumi DJ Heidy Purga ning Eero ja Rene Oliver Muiste (Sound In Noise x Olivar).