Klassikaraadio koorimuusikasaade "Luukamber" tähistab 10. sünnipäeva

"Luukamber" kajastab kooride tegevust: kontserte ja võistulaulmisi, festivale ja albumeid. Saade vahendab koorimuusikamaastikul valitsevaid trende, otsib koos spetsialistidega lahendusi valdkonna kitsaskohtadele, mõtestab koorimuusikas toimuvaid muutusi, rõõmustab kaasa õnnestumistele ja panustab laulupeoliikumise tervistamisele.

Luukambri sünnipäevasaates "Minu esimene laulupidu" kuuleb laulupeodirigentide mälestusi esimestest kokkupuudetest laulupeoga. Oma mõtteid jagavad Aarne Saluveer, Riivo Jõgi, Ene Üleoja, Peeter Saan, Hirvo Surva, Rasmus Puur, Janne Fridolin-Väljamäe, Vaike Uibopuu, Silvia Mellik, Heli Jürgenson, Külli Kiivet ja Mikk Üleoja.

Läbi meenutuste joonistuvad laulupeo erinevad perioodid, muusika mõjusus ja inimeste elulood. Mis on neis lugudest ühist ja kuidas esimene kohtumine laulupeoga on saatekülaliste elu juhtinud?

"Luukamber" on eetris 24. oktoobril kell 10.