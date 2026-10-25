Pildid: Austrias avati Kris Lemsalu isikunäitus

2019. aastal Eestit Veneetsia biennaalil esindanud Lemsalu on tuntud oma fantaasiarikaste skulptuuride, installatsioonide ja performance'ite poolest, milles põimuvad inimeste ja loomade maailm, loodus ja kunstlikkus, huumor ning eksistentsiaalsed küsimused. Uus näitus käsitleb maskide kaudu identiteeti, ühiskondlikke rolle ja muutumist.

"Mask lubab saada kellekski teiseks ning toob samal ajal esile, kui muutlik on see, mida me enda minana tajume. Peitmise ja paljastamise, kaitse ja pettuse, muutumise ja eneseteadvustamise vahel avab mask ruumi, kus identiteet ei paista millegi kindlana, vaid voolava protsessina," avatakse näituse tausta saatetekstis.

Koostöös kunstnik Michael Kleinega on Lemsalu loonud suurejoonelise installatsiooni, milles muuseumi kogudest pärit esemed ja uued keraamilised objektid moodustavad omamoodi fantaasiamaailma. Näituse kuraator on Maria Venzl.

Möödunud aastal oli Temnikova ja Kasela galeriis väljas Kris Lemsalu näitus "Nirvana", tänavu kevadel jõudsid tema tööd ka Pariisi Moodsa kunsti muuseumisse Eesti naiskunstnike näitusele.