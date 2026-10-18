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Pärnu filmifestivali võitsid "Talv lõunas, lumi maas" ja "Kolm leelot"

Film
Vasakult: Arantzazu Gómez Bayón, Sebastian Vidal Campos ja Dawood Hilmandi
Vasakult: Arantzazu Gómez Bayón, Sebastian Vidal Campos ja Dawood Hilmandi Autor/allikas: Pärnu filmifestival
Film

Selgusid 40. Pärnu filmifestivali võitjad. Tänavu anti välja kaks peaauhinda.

40. Pärnu rahvusvaheline teadus-ja dokumentaalfilmide festival andis välja kaks peaauhinda parima kunstilise saavutuse eest. Peaauhinna pälvisid Tšiili režissööri film "Talv lõunas, lumi maas" ning Poola režissööri "Kolm leelot". Auhindeks olid vastavalt Riina Pulli tikitud etnograafiline tekk ja padi.

Võitjad valis žürii koosseisus Kersti Uibo, Mirjam Matiisen, Kullar Viimne, Lauri Kärk, Jaan Tootsen, Jaak Elling.

Kuna rahvahääletuse tulemused olid võrsed otsustati anda välja ka kolm publiku lemmikut ehk Eesti rahva auhinda, mis läks filmidele "Donbassi viimane Prometheus" (rež Atnon Shtuka, Ukraina), "Unusta kino!" (rež Arantzazu Arantzazu Gómez Bayón, Soome/Hispaania), "Paikar" (rež Dawood Hilmandi, Madalmaad/Kreeka/Iraan/Afganistan). Hääli sai anda ERR-i kultuuriportaalis.

Parima kunstfilmi preemia pälvis "Mitte ilma sinuta", mille tegid Hollandi režissöörid Petra Lataster-Czisch ja Peter Lataster. Võitja valis  žürii koosseisus Viggo Wallenskjöld (Soome), Marina Škarupa (Ukraina), Urmo Raus (Taani).

Parima teadusfilmi auhind antakse üle 20. oktoobril Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Auhinna annab üle Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Valiku tegid ajakirja "Eesti Loodus" toimetajad Katre Palo, Piret Pappe, Toomas Kukk.

20. oktoobril antakse ERM-is üle ka auhind parima põlisrahvaste ellujäämise teemalise filmi eest. Valiku tegid ERM-i teadustöötajad Pille Runnel, Karin Leivategija ja Maido Selgmäe.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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