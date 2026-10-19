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Toto esineb 2027. aasta suvel Tallinnas

Muusika
Toto
Toto Autor/allikas: Baltic Live Agency
Muusika

Ameerika Ühendriikide poproki ansambel Toto esineb tuleva aasta 29. juulil Tallinnas Unibet Arenal.

Ameerika rokkbänd Toto asutati 1977. aastal Los Angeleses ning nende debüütalbum ilmus 1978. aastal. Läbimurde tõi 1982. aasta album "Toto IV", mis pälvis 1983. aastal Grammy auhindade jagamisel mitu auhinda, sealhulgas aasta albumi tiitli, ja sisaldas hitte "Africa" ja "Rosanna".

Bändi viimane ja 14. album ilmus 2018. aastal ja sellel teeb kaasa ka Skrillex.

2027. aasta turneega tähistab bänd 50. tegutsemisaastat. Tallinnasse jõuab Toto koosseis, mille eesotsas on bändi kauaaegne kitarrist ja laulja Steve Lukather ning vokalist Joseph Williams. Nendega koos astuvad lavale Warren Ham, John Pierce, Keith Carlock, Dennis Atlas ja Rai Thistlethwayte.

Bändi hitid "Rosanna" ja "Hold the Line" sisse laulnud Bobby Kimball lõpetas bändiga esinemise 2008. aastal ning järgmisteks esinemisteks teda tagasi ei kutsutud. "Africa" stuudioversioonil laulnud David Paich astus tervislikel põhjustel regulaarselt kontsertide andmisest tagasi selle kümnendi alguses.

Bändi populaarsus ei ole viie aastakümne jooksul kahanenud. Nende suurimat hitti, 1982. aasta ilmunud ja üle lugu "Africa" on ainuüksi Spotifys kuulatud ligi 2,8 miljardi korda, tulemus, mis konkureerib ka paljude kaasaegsete suurhittidega. "Hold The Line'i" aga ligi 1,5 miljardit korda.

Bänd on müünud üle 50 miljoni albumi. Lugu "Africa" on USA-s teeninud välja ka teemantstaatuse ehk müünud üle kümne miljoni eksemplari.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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